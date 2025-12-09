Horóscopo do dia (09/12): previsão do seu signo para hoje, terça

Horóscopo do dia (09/12): previsão do seu signo para hoje, terçaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta terça, 9 de dezembro (09/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 9 de dezembro (09/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica um bom momento para ampliar horizontes sociais e espirituais. No entanto, seja prudente na gestão financeira frente a possíveis imprevistos.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O céu indica para o signo de Touro que o lar pode ser a fonte de satisfação e fortalecimento da vida familiar. Cuidado ao expressar opiniões sobre desafios, diante da tensão lunar com Mercúrio e Urano.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos nesta terça-feira, o céu sugere uma fase agradável nos relacionamentos e um bom momento para projetos em parceria, graças à Lua, Sol, Vênus e Marte. Os desafios diários devem ser enfrentados de maneira prática e sem estresse.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica um dia de melhorias no cotidiano e possibilidade de usar recursos de forma criativa. Cuidar do bem-estar é importante, porém, evite gastos impulsivos.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica uma alta na autoestima, graças ao alinhamento entre Lua, Sol, Vênus e Marte. Isso te deixa mais seguro para expressar ideias e sentimentos, especialmente em meio social. É um bom momento para buscar uma gestão equilibrada de responsabilidades entre o lar e o trabalho conforme indica a tensão da Lua com Mercúrio e Urano.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
O céu indica que para o signo de Virgem, o momento pede recolhimento e apreciação de prazeres introspectivos. Pode ser uma boa chance de evitar discussões ao não alimentar especulações sobre desafios.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, a comunicação pode ser um recurso poderoso nos relacionamentos para alcançar objetivos em comum. Mas cuidado ao misturar amizades e finanças.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica praticidade e criatividade na gestão do trabalho, favorecendo otimizações. Porém é importante driblar possíveis atritos com colegas de trabalho.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o céu indica um forte otimismo e firmeza na jornada diante da conexão da Lua com o Sol, Vênus e Marte na área espiritual. Evite pressa ao lidar com desafios, para prevenir falhas e perdas devido à tensão da Lua com Mercúrio e Urano.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O céu indica que o signo de Capricórnio se fortalece diante de desafios nesta terça-feira. As ações focadas podem levar a conquistas únicas, elevando a autoestima e a confiança. Mas cuidado ao compartilhar aspectos íntimos da vida socialmente.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, as relações estão em alta e há chances de realçar seus talentos. É um momento favorável para explorar novas oportunidades com confiança. Contudo, evite sobrecarga e tenha metas claras, já que harmonia entre Lua, Sol, Vênus e Marte indica certa tensão.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica uma terça-feira produtiva e prazerosa, perfeita para administrar rotinas e afazeres. Antes de realizar alterações, busque acordos para evitar conflitos.
Informações de horóscopo fornecidas por PersonareDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente