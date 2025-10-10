Horóscopo do dia (10/10): previsão do seu signo para hoje, sexta / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Para o signo de Virgem, o céu sugere originalidade e abertura para transformações no trabalho, abrindo chances para novas oportunidades. Além disso, a comunicação pode ser um forte aliado para fazer contatos profissionais relevantes. No amor, o diálogo e a atenção genuína devem ser as bases para encarar desafios e estabilizar a relação.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para expandir a mente buscando conhecimento. Com o encontro entre Lua e Urano na área espiritual, há chance de desenvolvimento nos estudos, viagens e atividades socioculturais. A vida amorosa pode exigir mais dedicação e atenção nesse período. Evite deixar conflitos cotidianos interferirem na relação.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, o céu indica chances de aprofundar questões pessoais, proporcionando uma cura interior e transformação. A percepção dos desafios pode se tornar mais nítida, sugerindo um bom momento para propor soluções práticas. Na área amorosa, é sugerido manter o foco nos sentimentos e entender que os problemas da convivência também são seus, fortalecendo assim o afeto.