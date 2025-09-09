Horóscopo do dia (09/09): previsão do seu signo para hoje, terça / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Conflitos em seu círculo social ganham força sob a tensão entre Lua, Marte e Júpiter, exigindo postura diplomática para evitar conflitos capazes de fragilizar o convívio. Exercitar o lado solidário e gentil ajuda a recuperar a harmonia nos vínculos e abrir novos caminhos. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) O equilíbrio entre as demandas de casa e do trabalho se mostra fundamental para conter o estresse do período, sob a tensão entre Lua, Marte e Júpiter. Defina prioridades em conjunto com as pessoas à sua volta e adote uma postura descontraída, que possa acalmar os ânimos do dia. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) O campo das comunicações se revela instável com a tensão entre Lua, Marte e Júpiter, pedindo uma conduta mais maleável, diplomática e aberta a acordos. Evite se deixar envolver por possíveis hostilidades externas, demonstrando atenção ao bem-estar coletivo e disposição para ouvir.