Horóscopo do amor em julho: veja previsões para todos os signos

Movimentos astrológicos pedem revisão emocional, cuidado com comunicação e atenção aos vínculos; confira a previsão amorosa em julho para todos os signos

Julho de 2025 traz um céu dinâmico para os assuntos do coração. Segundo a astróloga e terapeuta Laissa Bresciane, o mês será marcado por reviravoltas, revisões e uma mudança gradual no modo como vivemos o amor.

“É um período de mais diálogos, flertes, pluralidade e liberdade no amor”, explica Laissa. Nesse período, o amor precisa respirar. Estaremos mais abertos ao novo, valorizando conexões que estimulem a mente.

“Esses aspectos mexem com o desejo de liberdade, aprofundamento e estabilidade afetiva. O desafio é conciliar tudo isso”, diz Laissa.

O início do mês reserva movimentações intensas:

“Buscaremos a sensação de ‘lar’ nas relações, estaremos mais emocionais e até mais carentes”, afirma a astróloga. A mudança de signo indica que o mês começa com desejo de liberdade e termina com a necessidade de proteção emocional.

“É essencial evitar reações movidas por orgulho ferido”, orienta. Os signos fixos (Leão, Touro, Escorpião e Aquário) sentirão com mais intensidade.

Mercúrio entra em retrogradação no dia 18, em Leão, afetando diretamente a comunicação nos relacionamentos. Segundo Laissa, esse trânsito exige cuidado com palavras duras, decisões impulsivas e mal-entendidos.

A primeira semana de julho (até o dia 7) é a mais favorável para quem busca novos amores. A conjunção de Vênus com Urano e os aspectos fluentes com Saturno e Netuno criam terreno fértil para encontros significativos.

“A Lua em Escorpião nesse período, em contato com Lilith, também favorece descobertas e a revelação de verdades ocultas”, explica Laissa.

Já a fase minguante e balsâmica da Lua, entre os dias 17 e 23, somada ao Mercúrio retrógrado, favorece revisões emocionais e até reconciliações com pessoas do passado. Mas é preciso atenção à clareza e intenção nas conversas.

Horóscopo do amor em julho: signos favorecidos no amor em julho



Gêmeos: com Vênus em seu signo, o carisma estará em alta.



Aquário e Libra: recebem aspectos harmônicos de Vênus, o que favorece encontros leves e espontâneos.



Peixes e Escorpião: se beneficiam dos aspectos com Netuno, Saturno e Plutão, ganhando profundidade nas relações.



Leão: apesar dos desafios com Mercúrio, o Sol em Leão a partir de 22/07 eleva a autoconfiança, desde que haja maturidade emocional.

Horóscopo do amor em julho: desafios amorosos para alguns signos



Áries: pode se sentir instável ou emocionalmente vulnerável, com Saturno e Netuno retrógrados no signo.



Câncer: tende a se sentir exposto e a enfrentar inseguranças durante o trânsito de Vênus em Gêmeos.



Virgem e Sagitário: podem viver conflitos entre desejo de estabilidade e necessidade de liberdade.

Segundo Laissa, é um mês propício para observar padrões repetitivos e emocionais que retornam para serem compreendidos e curados.

Horóscopo do amor em julho: riscos para os casais

Casais devem ter atenção especial após 23 de julho, com a quadratura entre Vênus e Marte, e durante o Mercúrio retrógrado.

“Esses períodos favorecem brigas e afastamentos, principalmente se não houver escuta ativa”, explica Laissa. Para lidar melhor:



Pratique a empatia e evite decisões no calor do momento;



Observe se não está projetando no outro questões suas;



Use os trânsitos como oportunidade de reavaliar sonhos e acordos afetivos.

Horóscopo do amor em julho: é um bom mês para decisões amorosas?

Laissa recomenda cautela. “Com Netuno, Saturno e Mercúrio retrógrados, o céu pede revisão mais do que decisões definitivas.” Se for necessário agir, prefira a primeira quinzena. Após o dia 18, tudo deve ser feito com mais introspecção e consciência.

Horóscopo do amor em julho: dicas para cada elemento do zodíaco



Fogo (Áries, Leão, Sagitário): desacelere e ouça seus sentimentos antes de reagir.



Terra (Touro, Virgem, Capricórnio): relaxe o controle e permita mais leveza nas relações.



Ar (Gêmeos, Libra, Aquário): aproveite a energia favorável, mas não fuja da vulnerabilidade.



Água (Câncer, Escorpião, Peixes): cuidado com idealizações e entrega sem reciprocidade. Sinta, mas com consciência.

‘Arqueologia de supernova’: Nasa revela pistas de estrela autodestruída; CONFIRA