Horóscopo do dia (30/11): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 30 de novembro (30/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre a Lua Nova e Marte. Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Convém valorizar situações que conciliem sua busca por conhecimento com lazeres em grupo. Pequenas viagens tendem a vir a calhar, assim como as praticas esportivas. A Lua Nova e Marte se harmonizam, o que pode lhe deixar de bem com a vida e com a mente aberta a novas experiências.