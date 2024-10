Horóscopo do dia (10/10): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 10 de outubro Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Procure valorizar experiências no âmbito do círculo íntimo, como sugere a harmonia entre Lua, Plutão e Urano. Com a Lua Crescente tensionada a Sol, Mercúrio e Marte, as interações sociais tendem a ficar sujeitas a conflitos ideológicos e territoriais, o que exige autocontrole e diplomacia.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Tente articular estratégias em colaboração com o entorno, visto a harmonia entre Lua, Plutão e Urano. A gestão do cotidiano pode pedir senso de prioridade para conciliar vida familiar e profissional, além de medidas de prevenção ao estresse, devido à Lua Crescente tensionada a Sol, Mercúrio e Marte.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Sua postura tende a um extravasamento emocional importante frente à tensão da Lua Crescente com Sol, Mercúrio e Marte, o que prejudica o pensamento racional e a sua capacidade de ação. Busque avaliar os fatos sob perspectivas diversas, como sugere a harmonia entre Lua, Plutão e Urano.