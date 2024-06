Horóscopo do dia (06/06): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 6 de junho (06/06); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 6 de junho (06/06). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Saturno e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure usar seu carisma para se harmonizar com o entorno imediato, tomando cuidado para não se expor em excesso, devido à tensão lunar com Saturno e Netuno. A Lua Nova no setor das ideias tende a potencializar sua capacidade comunicativa e a fruição cultural.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure disciplinar os gastos com o social, visto a tensão lunar com Saturno e Netuno. Um elevado senso de valorização pessoal tende a contribuir com o aprimoramento da sua relação com os aspectos materiais da vida, em consonância com suas metas.