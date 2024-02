Signos: previsão para fevereiro 2024 vai de gravidez à briga; veja

Pensando em ajudar no processo de descobrimento aos aficionados por horóscopo, o cigano Phelippe Colle apresenta as suas previsões para o mês de fevereiro, regido pelo signo Aquário.

Não é só a folia que vai guiar os brasileiros durante fevereiro, viu? O mês também chega com as suas previsões para cada signo, que podem definir o ritmo das celebrações e abrir alas para novas perspectivas.

“O taurino vai precisar se soltar mais nesse período do Carnaval”, destaca Colle sobre a atitude do signo. E o aviso tem motivo: ao lado da carta da Montanha, a previsão mostra muito bloqueio de comunicação.

Mas o que fazer para evitar tudo isso e curtir a folia? O segredo é ser mais extrovertido e realmente usar fantasias e maquiagens que chamem a atenção. “Nada de ficar no minimalismo, de ficar no oculto”, alerta.

O momento também prevê pequenos atritos e estresses para o signo.

Signo em fevereiro de 2024: Leão

Leonino, arrume suas malas! As previsões indicam algo mais relacionado com viagens e movimentações.

Para os que estão viajando ou simplesmente curtindo o Carnaval na própria rua, o ideal é desbravar os horizontes, conhecer novas pessoas e fazer novas amizades.

“Eu aconselharia que os leoninos investissem em conhecer lugares novos durante o Carnaval: um barzinho novo, um bloquinho novo, uma cidade nova… Realmente procurar desbravar horizontes, expandir a mente”, explica o cartomante.

Diferente do signo de Gêmeos, Leão terá muitas chances de levar as pessoas que conhecer nesse momento para a sua vida.

Signo em fevereiro de 2024: Virgem

Para os virginianos comprometidos, o período recomenda momentos à dois, de sair para encontros com a sua outra metade. Mesmo que não deixe de curtir os bloquinhos, focar no seu relacionamento é a escolha perfeita para a ocasião.

E pra quem é solteiro? É momento de se relacionar e conhecer pessoas que levará para a vida! Mas um defeito pode acabar com isso: conversar demais e agir de menos. “Então o virginiano precisa, nesse Carnaval, ter mais atitude”, recomenda Colle.

Signo em fevereiro de 2024: Libra

Paciência, libriano comprometido! Grandes discussões lhe esperam, tudo por ciúmes!

É provável que vejam algumas coisas causarem desagrado e o sentimento aflore na mente de Libra. O resultado? Brigas e conflitos esperam atrás da porta.

Mas não aceite a agressividade morando ao seu lado. O ideal é se afastar de sentimentos e pessoas que encorajem a possessividade.

Em uma nota mais leve, as cartas recomendam que o libriano não fique de “casalzinho” no Carnaval. “Tente não ficar muito apegado. Beijou na boca? Beleza, mas nada de ficar achando que é amor pra vida toda”, destaca Phelippe.

Signo em fevereiro de 2024: Escorpião

Diversão será a palavra-chave do escorpiano nesse período, especialmente se estiver acompanhado por um grupo. Então não fique sozinho e escancare a porta da rua, tudo no ritmo do Carnaval!

A vibe é conhecer muita gente, o que vai ser favorável para o signo criar novas amizades e desenvolver o seu networking.

Chegando a Quarta-Feira de Cinzas, o escorpiano não vai conseguir fugir da ressaca, seja ela de bebida, seja moral.

Signo em fevereiro de 2024: Sagitário

Um período mais complicado lhe espera, sagitariano! Você pode descobrir traições de amigos e pessoas próximas, não necessariamente de um namorado ou namorada.

Segue o alerta: “Fala do sagitariano se decepcionando bastante com as amizades durante o Carnaval, algumas máscaras vão cair, fazendo com que (o signo) perceba que algumas pessoas realmente são aproveitadoras”.

Os comprometidos devem se manter fiéis em seus relacionamentos, pois segredos podem vir à tona.

Signo em fevereiro de 2024: Capricórnio

Vai sair para curtir? Então cuidado com doenças sexualmente transmissíveis e possíveis machucados. “Nada muito grave (o machucado), mas pode ser algo que estrague toda a diversão”, diz Colle.

Se tem uma coisa que pode chatear o capricorniano nesse período é chegar com um ideal na cabeça e logo perceber que as coisas não saíram como o planejado.

Fora isso, viva “livre, leve e solto”, sem grandes compromissos ou pressões, como namoros.

Signo em fevereiro de 2024: Aquário

Alguém vai tentar se aprofundar em seu coração gelado, aquariano!

“Durante o Carnaval, vai ser muito comum as pessoas se aproximarem de Aquário e começar a perguntar sobre filosofia, família, metas de vida. O que vai chamar muita atenção (do signo)”, detalha o cartomante.

E não vai ser apenas um ou dois: o momento representa a troca de vários contatos com o aquariano, com pessoas chegando e saindo, tudo isso sem chateá-lo.

Anota aí: a chance de Aquário sair do Carnaval com novos capítulos amorosos a serem vividos é enorme.

Signo em fevereiro de 2024: Peixes

Aos comprometidos, o importante é criar novos vínculos com a pessoa amada durante esse período. Em suma, é um momento de fortalecimento da relação.

Mas os solteiros que se preparem: eles serão encurralados durante o Carnaval… Literalmente. “O pisciano será colocado contra a parede e vão chegar e dizer: ‘e aí? Vai ou não vai?’”.

O desconforto surgirá da necessidade de tomar decisões e fazer as suas escolhas, já que muitas opções serão apresentadas.