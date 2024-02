Horóscopo do dia (01/02): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quinta, 1º de fevereiro (01/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Revisões tendem a ser necessárias como estratégia diante das dificuldades. A Lua na casa de relacionamentos pode demandar diplomacia para resolver conflitos de interesse e territoriais.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante se manter ponderada no trato humano. Planejamento e capacidade de adaptação tendem a ser fundamentais com a Lua na área do cotidiano para resolver as dificuldades na rotina.