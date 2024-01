Horóscopo do dia (24/01): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 24 de janeiro (24/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 24 de janeiro (24/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Mercúrio, Marte e Plutão.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque ter cautela e disciplina. Sua postura pode se revestir de generosidade com a Lua na área material, o que lhe faz investir em bem-estar, mas é preciso não subestimar que podem haver imprevistos que desestabilizam o orçamento.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Cuidado com a volubilidade e com a excessiva pressão social, como alerta a tensão lunar com Mercúrio, Marte e Plutão. Sua trajetória tende a ser marcada pelo idealismo nessa fase, o que lhe faz buscar situações em sintonia com seus valores e desejos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Intuição e empatia podem aflorar com a Lua na área de crise, o que ajuda você a captar as fragilidades do entorno imediato e o que se passa no coração das pessoas, podendo lhes oferecer apoio. Contudo, busque não negligenciar suas necessidades.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Com a Lua na área de amizades, sua postura pode se mostrar fraterna e solidária, o que contribui com a sinergia emotiva nos relacionamentos. Mas é preciso filtrar seus contatos, evitando ficar à mercê da instabilidade alheia.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É fundamental organizar as demandas e definir prioridades. A Lua na casa profissional tende a lhe aproximar do entorno, fazendo-lhe renovar seus ideais de conquista, enquanto deixa você à disposição do que as pessoas precisam.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque evitar impor seus valores para o entorno imediato, visto que a tensão lunar com Mercúrio, Marte e Plutão aponta conflitos. Sua sensibilidade pode se ampliar com a Lua na casa espiritual, o que lhe faz aprender com as experiências e a renovar o otimismo perante a vida.