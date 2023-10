Horóscopo do dia (10/10): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 10 de outubro Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Busque não deixar que seus objetivos lhe façam ignorar as necessidades familiares, como alerta Saturno tensionado. O prazer pelo trabalho pode se elevar e seu olhar em direção às oportunidades de crescimento na carreira se amplia frente ao encontro entre Lua e Vênus no setor profissional.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Procure manter a discrição sobre suas ambições, já que Saturno sugere um entorno crítico. Lua e Vênus se encontram na área espiritual, podendo lhe fazer encarar a vida com otimismo, enquanto a busca por oportunidades ajuda você a ampliar o olhar rumo a horizontes mais amplos.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) A tendência é que você busque conexões emocionais profundas com Lua e Vênus no setor íntimo, o que favorece uma vivência familiar criativa e prazerosa. É fundamental administrar as finanças e gastar com bom senso, como alerta Saturno tensionado.