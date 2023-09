Horóscopo do dia (02/09): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 2 de setembro (02/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Procure manter as ambições em equilíbrio com suas finanças, evitando gastos excessivos. Lua e Vênus harmonizadas entre seu signo e o setor social tendem a despertar seu carisma e lhe motivar a vivenciar situações aprazíveis que enriqueçam você culturalmente.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A harmonia entre Lua e Vênus no segmento amizades-comunicação tende a evidenciar um momento prazeroso para os intercâmbios culturais, tanto presenciais como online, contando com seu forte carisma. Convém se manter discreta sobre a vida privada.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É preciso evitar se envolver em disputas de poder com as pessoas próximas. Com Lua e Vênus harmonizadas no eixo trabalho-material, os afazeres podem se mostrar prazerosos, enquanto sua criatividade tende a versatilizar recursos, o que ajuda com uma gestão sustentável.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O otimismo pode ganhar corpo, o que se mostra fundamental para lidar com as dificuldades na gestão do cotidiano. A autoestima tende a se elevar em meio ao usufruto de prazeres relacionados aos seus talentos, considerando a harmonia Lua-Vênus entre o setor espiritual e seu signo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Este momento é oportuno para cuidar das necessidades emocionais e usufruir de prazeres introspectivos, visto que Lua e Vênus se encontram no segmento íntimo-crise. Procure ser seletiva ao se expor fora do círculo de confiança, inclusive nas redes online.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque evitar expor questões íntimas, zelando por privacidade. Simpatia e afeto tendem a ajudar a fortalecer as parcerias e tornar as interações mais aprazíveis em rede, já que Lua e Vênus se harmonizam entre a casa dos relacionamentos e a das amizades.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É importante avaliar os problemas de forma racional e sem alimentar preocupações. O prazer pelas tarefas cotidianas e o exercício criativo tendem a se elevar com o encontro Lua-Vênus no circuito do trabalho, o que contribui com a qualidade do dia a dia.