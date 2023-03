Horóscopo do dia (05/03): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 5 de março (05/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 5 de março (05/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Saturno em tensão.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante não deixar de lado a gentileza e os prazeres que ajudam você a manter a autoestima elevada. Problemas de âmbito coletivo podem despertar o lado mais crítico e intolerante do entorno imediato, o que gera ressentimentos de impacto duradouro.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque separar momentos do seu dia para descansar e usufruir de atividades prazerosas, equilibrando lazeres e responsabilidades. Lua e Saturno em tensão tendem a dar margem ao cansaço mental pelo excesso de afazeres e preocupações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure evitar alimentar especulações sobre o que não pode ser resolvido. É importante relaxar a mente com atividades prazerosas. Dilemas existenciais tendem a tomar corpo frente à tensão Lua-Saturno no circuito das ideias, associados a problemas sem possibilidade de solução imediata.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Tente valorizar ações criativas e sustentáveis na esfera cotidiana, o que inclui prazeres ligados aos seus talentos. A tensão Lua-Saturno no circuito patrimonial tende a demandar critério e disciplina na gestão financeira para evitar dívidas e outros prejuízos materiais.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É preciso se libertar de um convívio negativo e se permitir prazeres que lhe elevem o espírito, visto que persiste a harmonia Lua-Vênus. Neste momento, um entorno severo pode contrastar com sua necessidade de extroversão.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Busque tirar o peso das responsabilidades e dar valor ao conforto afetivo do círculo íntimo, conforme sugere a harmonia entre Lua e Vênus. Preocupações ligadas à gestão do cotidiano tendem a emergir, podendo afetar seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

É importante neutralizar a animosidade com empatia, visto a harmonia Lua-Vênus. A intolerância pode aflorar em suas redes, associada à dificuldade em lidar com ideologias diferentes, abalando amizades que você julgava sólidas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure deixar que os prazeres façam parte da sua jornada, afinal eles são necessários ao bem-estar. Lua e Saturno em tensão entre o setor do trabalho e o doméstico podem alertar para a importância de conciliar tarefas e descanso para prevenir o cansaço e os conflitos familiares.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Tente resgatar prazeres no convívio com o entorno imediato e descontrair o ambiente. Posturas diplomáticas podem se mostrar essenciais frente à tensão Lua-Saturno no circuito comunicativo, visto que opiniões excessivamente críticas batem de frente em prejuízo dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É importante otimizar o que está ao seu redor, já que a harmonia Lua-Vênus favorece a economia criativa. Desafios materiais podem pedir atenção com Lua e Saturno no circuito do patrimônio, o que oportuniza a adoção de medidas que favoreçam a vida doméstica.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque evitar manifestações de desagrado como forma de censurar seus desafetos, já que a harmonia Lua-Vênus aponta a cortesia e a versatilidade como aliadas. Dilemas interpessoais podem desestabilizar vínculos de confiança. Cuidado redobrado!

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure evitar remoer as dificuldades, mas sim busque direcionar suas habilidades criativas para otimizar processos e recursos na gestão do dia a dia, conforme sugere a harmonia Lua-Vênus. A recorrência de certos contratempos pode gerar frustração e desânimo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 4 de março (04/03)

Tags