Horóscopo do dia (14/05): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 14 de maio (14/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 14 de maio (14/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua e Urano em tensão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure encontrar alternativas econômicas para satisfazer suas vontades e também zelar por seu bem-estar e segurança. Lua e Urano em tensão no circuito patrimonial podem pedir atenção para as finanças. Mais cuidado com a impulsividade e os estímulos sociais que lhe afastam das prioridades.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente ouvir e respeitar as diferenças, mesmo que lhe desagradem. O desafio apontado pela tensão Lua-Urano entre o setor de relacionamentos e seu signo tende a dizer respeito à sua forma de vivenciar os conflitos pessoais, já que é possível que você se imponha ao invés de buscar acordos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Que tal evitar reações drásticas? Momento de se posicionar de modo racional e estratégico. Oscilações emocionais tendem a deixar o terreno instável para suas ações, o que lhe predispõe ao radicalismo, pois Lua e Urano estão em conflito entre o setor das rotinas e o de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É essencial diplomacia e discrição nos processos de negociação. A tensão entre Lua e Urano tende a trazer desafios para o circuito social, destacando momento de conflitos que prejudica o rendimento das ações em grupo. Busque se mostrar conciliadora, assim poderá preservar os interesses em jogo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente evitar agir precipitadamente, buscando administrar as prioridades e descansar. Lua e Urano em conflito no eixo doméstico-profissional tendem a mostrar choque de interesses que prejudica a gestão da vida cotidiana, associado a insatisfações que lhe fazem agir de maneira radical.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque entender a necessidade de adiar decisões que nesse momento se revelariam prejudiciais. A tensão que se estabelece entre Lua e Urano no circuito das ideias podem destacar incompatibilidades entre teoria e prática, o que pode lhe gerar irritabilidade e afetar sua interação com o entorno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure evitar se precipitar, limitando-se a administrar gastos essenciais. Investimentos tendem a se tornar desastrosos. Desafios práticos podem se fazer presentes na gestão do cotidiano com Lua e Urano em tensão no circuito patrimonial. Atenção para as questões orçamentárias!

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É essencial avaliar riscos. A Lua em seu signo entra em conflito com Urano, revelando a importância de se preservar de influências que afastem você de suas prioridades. Busque ter cautela diante de situações que lhe tirem da zona de segurança, mesmo que pareçam interessantes.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque cultivar equilíbrio emotivo e cautela, que são importantes para evitar prejuízos. Os problemas se mostram fonte de estresse nessa fase, em que a Lua na área de crise entra em conflito com Urano no setor do cotidiano. Com isso, você tende a a reagir de modo inconsequente.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente analisar sobre o impacto de suas ações no entorno. O circuito social tensionado pelos trânsitos de Lua e Urano tendem a lhe predispor a se envolver em conflitos em grupo, já que a intolerância aflora. O ideal agora é reduzir a exposição, além de se limitar aos contatos do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Mais do que nunca é preciso definir prioridades para evitar situações estressantes. A vida doméstica pode ficar sujeita a conflitos pela adversidade de administrar em grupo as responsabilidades, como aponta a tensão Lua-Urano no segmento trabalho-família. Tente negociar, ao invés de impor.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure repousar, assim poderá equilibrar o emocional. As dificuldades tendem a abalar seu equilíbrio emotivo, o que lhe faz dar uma carga dramática aos contratempos e a reagir de modo exagerado, como indica a tensão envolvendo Lua e Urano no eixo espiritual-comunicativo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

