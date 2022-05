Horóscopo do dia (13/05): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 13 de maio (13/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 13 de maio (13/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua tensionada a Vênus e Plutão.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente não se fechar por completo ao círculo de pessoas, a fim de não parecer arrogante e afetar as relações profissionais, como alerta a tensão lunar com Vênus e Plutão. Lua e Saturno em harmonia podem lhe deixar introspectiva e criteriosa na interação humana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Cuidado para não se desestabilizar emocionalmente diante de situações complicadas e que lhe tirem da zona de segurança, como alertam Vênus e Plutão tensionados à Lua. A harmonia Lua-Saturno tende a apurar sua percepção sobre as responsabilidades do dia a dia, favorecendo o planejamento estratégico.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A harmonia Lua-Saturno tende a favorecer os processos reflexivos e os lazeres introspectivos, dedicando-se ao que nutre seu intelecto. Incompatibilidades entre a vida privada e a social podem ganhar corpo com a Lua tensionada a Vênus e Plutão, o que demanda critério ao se expor.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Como aponta a tensão com Vênus e Plutão, busque ser discreta com relação ao que pensa, pois a fase se mostra delicada para as relações pessoais. O amadurecimento associado à harmonia Lua-Saturno tende a motivar revisão aprofundada dos interesses que cercam sua vida.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É essencial ter diplomacia e exercitar a escuta, ao invés de se mostrar autoritária. A harmonia Lua-Saturno tende a favorecer a articulação do pensamento crítico voltado às parcerias. Contudo, busque se empenhar para conciliar interesses, conforme alerta a tensão lunar com Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente não deixar que lhe falte sensibilidade ao falar com as pessoas, como alerta a tensão lunar com Vênus e Plutão, especialmente ao se deparar com problemas. A capacidade de planejamento e gestão tende a ficar em destaque, o que lhe permite lidar com processos de maneira eficiente.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque não deixar que a frieza emotiva seja um entrave na vida íntima, como alerta a tensão com Vênus e Plutão. Lua e Saturno harmonizados tendem a motivar o usufruto responsável dos prazeres, que se fazem presentes em atividades introspectivas ligadas ao intelecto, ou com companhias seletas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure evitar posicionar-se de modo autoritário, como alertam Vênus e Plutão tensionados à Lua, atuando em prol de acordos. Sua capacidade de raciocínio tende a se mostrar aliada na gestão dos desafios, o que ajuda com análise apurada dos fatos e dos caminhos a serem seguidos rumo à superação.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Mais cuidado ao lidar as finanças! Tente evitar se comprometer com altos investimentos, como alerta a tensão lunar com Vênus e Plutão. Os relacionamentos de confiança tendem a ficar no centro dos seus interesses, o que lhe faz estabelecer acordos importantes, considerando a harmonia Lua-Saturno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Como alertam Vênus e Plutão tensionados à Lua, tente notar a importância de se flexibilizar quanto aos acontecimentos que lhe fazem rever certas ideias. Afloram suas ambições e sua capacidade de gestão, o que faz você agir em prol dos seus objetivos de longo prazo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque evitar remoer as frustrações, como alertam Vênus e Plutão tensionados à Lua, para não dar espaço à melancolia. Lua e Mercúrio harmonizados tendem a nutrir os processos reflexivos e isso ajuda com o amadurecimento de temas importantes, além do estabelecimento de metas para sua vida.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É importante evitar adotar uma postura contraditória, como alertam Vênus e Plutão tensionados. Seu senso crítico pode aflorar em favor da superação dos obstáculos, pois Lua e Saturno se harmonizam no circuito de crise. Isso lhe ajuda a chegar à origem da maioria dos problemas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 12 de maio (12/05).

Tags