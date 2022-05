Horóscopo do dia (12/05): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 12 de maio (12/05); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 12 de maio (12/05). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Mercúrio.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque não esperar reciprocidade emotiva. Mas é preciso se abrir ao diálogo e procurar consenso sobre assuntos de interesse comum, como aponta a harmonia Lua-Mercúrio. Você pode vivenciar conflitos emocionais nos relacionamentos, o que tende a lhe render decepções.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente direcionar o foco para as prioridades de agora, incluindo a gestão dos aspectos práticos e materiais, como aponta a harmonia envolvendo Lua e Mercúrio. A Lua em conflito com Júpiter e Vênus tende a lhe deixar mais vulnerável a se sentir atacada emocionalmente, o que traz prejuízo à rotina.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso fazer escolhas coerentes com seus interesses imediatos. Elevam-se prazeres ligados ao intelecto com a harmonia Lua-Mercúrio. Busque restringir seus contatos a pessoas com quem tenha afinidade, ao invés de se expor sem critério, como alerta a tensão lunar com Júpiter e Vênus.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Como aponta a harmonia Lua-Mercúrio, procure evitar remoer frustrações e encarar os contratempos de modo objetivo. A Lua transita pelo setor familiar e se fica em tensão com Júpiter e Vênus, o que lhe predispõe a reações emocionais diante dos obstáculos, podendo gerar estresse para o entorno.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque prezar pela racionalidade no discurso, como aponta a harmonia Lua-Mercúrio. A tensão lunar com Júpiter e Vênus tende a alertar para a necessidade da discrição emotiva ao conversar com as pessoas, já que se expor em excesso tende a dar espaço para intromissões em sua vida.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente manter o planejamento orçamentário em dia, considerando a harmonia Lua-Mercúrio. Carências emocionais podem impactar na gestão financeira durante este momento, já que lhe predispõem a gastos em excesso e supérfluos, como alerta a tensão lunar com Júpiter e Vênus.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure não se deixar levar pelo ego, buscando resolver os conflitos, como aponta a harmonia Lua-Mercúrio. A Lua em seu signo conflita com Júpiter e Vênus no setor de relacionamentos, podendo sugerir falta de correspondência emocional com o entorno e conflitos por conta de vaidades feridas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque colocar o coração em ordem e avaliar os desafios de forma objetiva, como sugere a harmonia Lua-Mercúrio. Você pode vivenciar os problemas com alta carga emotiva, minando o bom senso e afetando suas possibilidades de atuação, pois a Lua na área de crise entra em conflito com Júpiter e Vênus.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É necessário selecionar suas companhias e dar valor às afinidades intelectuais com o entorno, já que Lua e Mercúrio se harmonizam. A passagem da Lua pela área de amizades pode mostrar desafios na relação com grupos, pois o astro entra em conflito com Júpiter e Vênus, o que lhe gera prejuízos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente conciliar prazeres e responsabilidades, mostrando-se aberta a acordos. As demandas do dia a dia podem pesar sobre suas emoções, como aponta a Lua em tensão com Júpiter e Vênus. É com objetividade e planejamento que você consegue colocar a vida nos eixos, considerando a harmonia Lua-Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Ponderar tende a ajudar você a agir com coerência, como aponta a harmonia Lua-Mercúrio. A Lua em tensão a Júpiter e Vênus pode elevar a carga emotiva no discurso, possibilitando caminho para conflitos interpessoais. Tente não se deixar guiar por banalidades nesta fase.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Dada a harmonia Lua-Mercúrio, ter consciência dos limites e planejar os gastos se mostra essencial. A área material está em tensão devido ao conflito da Lua com Júpiter e Vênus, podendo alertar para os limites financeiros e a necessidade de valorizar recursos alternativos para ter sustentabilidade.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 11 de maio (11/05).

Tags