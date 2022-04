Horóscopo do dia (21/04): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 21 de abril (21/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 21 de abril (21/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada a Sol, Urano e Mercúrio.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Seu senso empreendedor melhora com a Lua harmonizada a Sol, Urano e Mercúrio no eixo profissional-material, levando-lhe a aproveitar os recursos de modo inovador e em benefício do trabalho em desenvolvimento. Meios alternativos de ganhar dinheiro tendem a ser potencializados, contribuindo com ações sustentáveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Um aflorar de ideias lhe leva a ampliar seus horizontes, dando originalidade a suas iniciativas e fortalecendo a autoconfiança frente às oportunidades, pois a Lua entra em harmonia com Sol, Urano e Mercúrio entre o setor espiritual e seu signo. Permita-se uma postura ousada.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A harmonia da Lua com Sol, Urano e Mercúrio no circuito de crise lhe leva a mudar estratégias no enfrentamento dos desafios, que passam a ser vistos sob óticas diversas. Essa mudança de perspectiva lhe ajuda a compreender os acontecimentos em sua complexidade e como eles interagem entre si.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A troca de ideias se revela transformadora nessa fase, ampliando sua percepção dos fatos e lhe levando a romper com paradigmas, visto que a Lua se harmoniza com Sol, Urano e Mercúrio entre o setor de relacionamentos e o de amizades. Suas redes se fortalecem em meio a esse movimento intelectual.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Iniciativas arrojadas afloram em benefício da sua trajetória profissional e da gestão dos afazeres de rotina, considerando a harmonia da Lua com Sol, Urano e Mercúrio no circuito do trabalho. Aproveite para trocar ideias com seus pares, democratizando os debates e o próprio conhecimento.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Sua percepção a respeito dos acontecimentos que impactam na vida em sociedade se amplia, nutrindo o pensamento crítico e seu engajamento em causas de interesse coletivo, pois a Lua se harmoniza a Sol, Urano e Mercúrio no eixo social-espiritual. Suas opiniões farão a diferença.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A Lua entra em harmonia com Sol, Urano e Mercúrio no segmento familiar-íntimo, levando-lhe a propor mudanças que modernizam o ambiente doméstico e tiram a rotina da monotonia. Ideias arrojadas ganham importância, contribuindo também com a atmosfera das experiências vivenciadas com seus pares.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A harmonia lunar com Sol, Urano e Mercúrio entre o setor comunicativo e o de relacionamentos promove uma abertura do pensamento que favorece trocas de alto nível intelectual e as próprias parcerias. Ainda que não concorde com certas abordagens, a diversidade de ideias lhe enriquece.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Ações inovadoras crescem com a harmonia que a Lua forma com Sol, Urano e Mercúrio no segmento material-cotidiano, levando-lhe a diversificar o uso dos recursos e a contribuir com a sustentabilidade das iniciativas. Prazeres intelectuais afloram em meio à rotina, assim como intercâmbios culturais.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A troca de conhecimento se expande em meio à interação com suas redes, visto que a Lua entra em harmonia com Sol, Urano e Mercúrio entre seu signo e o setor social, levando-lhe a pensar fora de esquemas tradicionais e contribuindo com um pensamento mais articulado. As interações online crescem.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A troca de conhecimento se expande em meio à interação com suas redes, visto que a Lua entra em harmonia com Sol, Urano e Mercúrio entre seu signo e o setor social, levando-lhe a pensar fora de esquemas tradicionais e contribuindo com um pensamento mais articulado. As interações online crescem.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Sua desenvoltura no trato humano se amplia com a harmonia lunar com Sol, Urano e Mercúrio no eixo amizades-comunicação, enriquecendo as conversas de modo prazeroso e intelectualmente estimulante. Valorize a diversidade de ideias, pois abordagens distintas tendem a gerar pensamento crítico.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 20 de abril (20/04).

Tags