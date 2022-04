Horóscopo do dia (03/04): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 3 de abril (03/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 3 de abril (03/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure evitar correr riscos com seu dinheiro, como alerta a tensão com Marte e Saturno. É preciso controla a impulsividade e ponderar sobre suas opções. A Lua no setor material encontra Urano, podendo elevar suas habilidades criativas na gestão dos recursos e lhe deixar aberta às oportunidades.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Durante este período convém evitar movimentos radicais, buscando se dedicar a amadurecer o pensamento. Com o encontro Lua-Urano em seu signo, a fase pode ser marcada por situações interessantes para o intelecto, o que contribui com aflorar de ideias criativas em expansão.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente encarar os desafios como fatores de aprimoramento, já que eles lhe fazem se superar. O encontro de Lua e Urano na área de crise tende a nutrir a criatividade na gestão dos obstáculos, embora a tensão com Marte e Saturno alerte contra a impaciência, que pode levar a ações imprudentes.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque filtrar seus contatos para obter o melhor das experiências e evitar situações que lhe sejam prejudiciais. O encontro entre Lua e Urano no setor de amizades tende a promover aflorar de ideias que podem ser favoráveis para as trocas e as parcerias. Tente aproveitar!

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure saber lidar com pessoas de diferente da visão ou que se oponham a suas inciativas, visto a tensão com Marte e Saturno. É importante ser diplomática e buscar acordos. Uma atuação inovadora no trabalho pode ser percebida em você agora, com Lua e Urano unidos no setor profissional.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Antes de colocar as ideias em prática é preciso amadurecê-las, atuando com cautela e discrição. Lua e Urano em equilíbrio na área espiritual podem revelar momento de expansão da consciência que lhe deixa mais disposta às mudanças, apesar da tensão com Marte e Saturno não recomendar ações radicais.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente fazer mudanças, evitando agir com descuido, conforme alerta a tensão com Marte e Saturno. A passagem da Lua pelo setor íntimo, em equilíbrio com Urano, tende a lhe fazer romper com situações que lhe aprisionam, incluindo amarras emocionais que lhe impossibilitam de viver situações novas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque dialogar de modo pacífico, pois ações impulsivas tendem a deixar marcas profundas. Lua e Urano em equilíbrio na área de relacionamentos entram em tensão com Marte e Saturno, podendo alertar para a necessidade de administrar os conflitos com diplomacia, evitando rupturas com as pessoas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente não negligenciar as responsabilidades do dia a dia, como alerta a tensão com Marte e Saturno, sabendo definir prioridades. Aflora o desejo de sair da rotina com o encontro Lua-Urano no setor do cotidiano, o que lhe faz buscar novidades e eliminar o que parece inadequado em sua vida.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É importante não correr riscos, visto que encontro de Lua e Urano na área de lazer pode levar você a buscar situações que lhe tiram da rotina. Busque se divertir com responsabilidade, pois Marte e Saturno tensionados à dupla alertam sobre a importância de agir com cautela.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure evitar reagir inoportuno aos acontecimentos, pois as ações devem ser bem estruturadas. A vida familiar pode se deparar com situações que tiram a rotina dos eixos, dado o encontro entre Lua e Urano na área doméstica e a tensão de ambos com Marte e Saturno, o que gera preocupação.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É importante respeitar a privacidade, a fim de evitar interferências excessivas. A Lua na área comunicativa tende a lhe deixar mais expansiva e aberta no trato humano, além de inovadora quanto a propor novas ideias, considerando o encontro lunar com Urano.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

