Horóscopo do dia (02/04): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 2 de abril (02/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 2 de abril (02/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Plutão em tensão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente evitar remoer os contratempos e adotar postura prática, pois a Lua encontra Urano no setor material, o que nutre sua desenvoltura. Dificuldades ligadas ao trabalho tendem a contaminar seu ânimo e rendimento, pois Lua e Plutão entram em conflito entre seu signo e o setor profissional.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure se permitir aliviar a mente das preocupações e se permitir prazeres que elevem a autoestima, já que Lua e Urano se encontram em seu signo. Lua e Plutão tensionados tendem a fragilizar as áreas de crise e espiritual, deixando-lhe desmotivada frente aos obstáculos que prejudiquem seus planos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque encarar as mudanças com coragem, pois a Lua segue para a área de crise e encontra Urano. A Lua na casa das amizades pode sensibilizar você para as necessidades das pessoas. Cuidado para que seu envolvimento na vida alheia não lhe traga prejuízos, como alerta Plutão tensionado.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente demonstrar mente aberta e capacidade de adaptação para motivar as pessoas, como aponta o encontro entre Lua e Urano na área de amizades. Nesta fase, os problemas tendem a fragilizar as parcerias de trabalho, o que pode demandar equilíbrio emotivo e diplomacia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure valorizar sua criatividade, que pode se mostrar forte aliada, pois Lua e Urano se aproximam no setor do trabalho. É preciso ter maior capacidade de adaptação frente aos acontecimentos que impactam o dia a dia, já que Lua e Plutão estão em tensão entre o setor espiritual e o das rotinas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente buscar atividades que estimulem seu intelecto, pois a Lua logo encontra Urano na área espiritual. O encontro tenso entre Lua e Plutão conecta o setor íntimo e o social, revelando a necessidade de zelar por privacidade e de saber lidar com as diferenças de ordem coletiva.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque aliviar a pressão. Nesse sentido os prazeres podem ser aliados, já que Lua e Urano se encontram no setor íntimo. A tensão entre Plutão e a Lua no circuito dos relacionamentos tende a trazer à tona as fragilidades que permeiam o convívio interpessoal e isso causa estranhamentos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É necessário neutralizar a negatividade e fazer com que o prazer se renove, como aponta o encontro Lua-Urano na casa dos relacionamentos. A tensão lunar-plutoniana pode destacar fase de desgaste do dia a dia que contamina sua capacidade de se comunicar, gerando possíveis atritos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente não dar peso às limitações, pois há muito a se fazer com o uso da criatividade, já que Lua e Urano se encontram na área cotidiana. Restrições financeiras podem limitar seus movimentos e lhe render decepções, pois Lua e Plutão entram em conflito entre o setor de prazeres e o material.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Às vezes é importante sair da rotina e se deixar experiências divertidas, pois Lua e Urano se unem no setor dos prazeres. Desafios familiares podem pesar sobre seu estado de ânimo e afetar a dinâmica com os conviventes, já que Lua e Plutão estão em conflito entre a área doméstica e seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque aliviar o estresse e aperfeiçoar o clima com seus conviventes, o que tende a ser alcançado através de atividades de lazer, pois Lua e Urano se unem no setor familiar. Lua e Plutão tensionados entre o setor comunicativo e o de crise podem lhe predispor a expor suas frustrações.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure valorizar prazeres intelectuais, já que Lua e Urano se encontram no setor das ideias. A Lua transitando na área material entra em conflito com Plutão, podendo trazer o alerta de evitar gastos que afetem as finanças, pois a palavra de ordem precisa ser a estabilidade.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

