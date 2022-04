Horóscopo do dia (01/04): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 1º de abril (01/04); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 1º de abril (01/04). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Desafios profissionais tendem a aflorar com a tensão Lua-Plutão, afetando seus planos, sem se deixar abater por frustrações. Sua mente pode ficar mais dinâmica com a Lua Nova em seu signo em harmonia a Sol e Mercúrio. Isso ajuda com a aquisição de conhecimento e com o novas perspectivas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A tensão com Plutão tende a apontar para a necessidade de lidar com as frustrações de modo sereno e de extrair delas aprendizado. O momento pode levar à mudança de perspectiva a respeito dos contratempos e à redescoberta de recursos internos no processo de superação.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Cuidado para não transformar a sede de conhecimento como uma forma de fugir dos contratempos. O trânsito da Lua Nova em equilíbrio a Sol e Mercúrio no setor de amizades persiste, podendo despertar seu lado jovial e mentalmente aberto a experiências inovadoras.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Como alerta Plutão tensionado, busque encarar as críticas de modo natural e conciliar abordagens novas com as tradicionais. A produção intelectual tende a encontrar caminhos promissores de desenvolvimento com a Lua Nova em harmonia a Sol e Mercúrio na casa do trabalho.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente não negligenciar as tarefas do dia a dia, como alerta a tensão Lua-Plutão. A Lua Nova no setor espiritual em harmonia a Sol e Mercúrio pode trazer dinamismo ao seu pensamento, o que lhe deixa mais aberta a vivenciar experiências fora da rotina e amplia seus horizontes existenciais.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure ser reservada no trato social, como aponta Plutão tensionado. Os acontecimentos podem impactar de modo transformador seu jeito de encarar a vida. Você tende a romper com paradigmas e a reformular objetivos pessoais, considerando a Lua Nova no setor íntimo e em harmonia a Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Você poderá viver muitas descobertas em parceria, embora Plutão tensionado alerte para a possibilidade de ficar excessivamente exposta, o que pede critério. A Lua Nova no setor de relacionamentos pode reavivar os vínculos e motivar a troca de ideias, pois persiste em harmonia a Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque se certificar da viabilidade das ideias antes de colocá-las em prática, como alerta Plutão tensionado. A rotina pode ganhar movimento a partir de iniciativas inovadoras que elevam a qualidade dos hábitos, pois a Lua Nova ainda transita em harmonia a Sol e Mercúrio no setor do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Atenção para não se exceder nos gastos, devido à tensão Lua-Plutão, para não contrair dívidas. Seu olhar perante a comunidade pode se renovar, o que leva você a valorizar iniciativas, já que persiste o trânsito da Lua Nova na área social, em harmonia a Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Evitar assumir demandas em excesso e encarar as dificuldades de forma serena são essenciais. A interação familiar tende a se intensificar com a Lua Nova em harmonia a Sol e Mercúrio no setor doméstico, o que leva a um aflorar de ideias em benefício do cotidiano e das relações.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É preciso ter atenção com o excesso de especulações sobre os contratempos, como alerta a tensão Lua-Plutão. O pensamento pode ficar aflorado com a Lua Nova no setor das ideias e em harmonia a Sol e Mercúrio. Com isso, as ações em desenvolvimento são incrementadas e trazer mais dinâmica.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure evitar operações arriscadas envolvendo seu dinheiro, como aponta a tensão plutoniana. Oportunidades de investimento lhe aguardam, pois a Lua Nova transita no setor material em harmonia a Sol e Mercúrio, o que também traz mais movimento para como você lida com os aspectos práticos da vida.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

