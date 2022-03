Horóscopo do dia (17/03): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 17 de março (17/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 17 de março (17/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente ser estratégica e se adaptar às mudanças, visto a harmonia lunar com Urano e Plutão. Problemas na gestão do dia a dia tendem a atingir grandes proporções com a Lua Cheia no setor das rotinas em tensão com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno. É preciso senso de prioridade e capacidade de ajuste.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure se livrar de preconceitos, como aponta a harmonia lunar com Urano e Plutão. O envolvimento em questões que importam para coletividade tende a se intensificar com a Lua Cheia no setor social, o que demanda diplomacia para ajustar os interesses diferentes.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque cultivar inteligência emotiva e exercitar o pensamento estratégico, o que é favorecido pela harmonia que a Lua estabelece com Urano e Plutão. As demandas podem exigir mais de você com a Lua Cheia em tensão a Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno no eixo família-trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente exercitar o senso crítico e conciliá-lo com as habilidades diplomáticas, como apontam Urano e Plutão harmonizados à Lua. A Lua Cheia em tensão com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno no circuito comunicativo pode destacar momento de grandes especulações sobre temas complicadas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É preciso otimizar os recursos e processos ligados ao dia a dia, considerando a harmonia lunar com Urano e Plutão. Seu envolvimento com os aspectos materiais e práticos podem se intensificar com a Lua Cheia no setor financeiro, se fazendo necessário ter cautela.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Conforme sugere a harmonia lunar com Urano e Plutão, procure ser mais sutil e manter a mente aberta. Os processos emocionais tendem a transbordar com a Lua Cheia em seu signo, o que pode levar você a ter atrito com as pessoas quando se vê em situações de conflito.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque se recolher e extrair lições dos desafios, como sugere a harmonia lunar com Urano e Plutão, o que tende a lhe ajudar a se aperfeiçoar. Os problemas poderão ser processados com intensidade emocional, pois a Lua Cheia no setor de crise se encontra em tensão com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente ser sutil em suas abordagens e demonstrar capacidade de ajuste, conforme apontam Urano e Plutão harmonizados à Lua. O trato interpessoal pode ficar instável com a Lua Cheia em tensão a Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno, o que dá vazão a conflitos. Por isso, procure agir com discrição emotiva.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque ter prioridades e articular recursos e processos, como aponta a harmonia com Urano e Plutão. A Lua Cheia em tensão com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno no eixo trabalho-família pode lhe deixar emocionalmente vulnerável às pressões do dia a dia, o que exige capacidade de gestão.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure evitar externar o que lhe incomoda, favorecido pela harmonia lunar com Urano e Plutão. Afloram dilemas existenciais com a Lua Cheia no setor espiritual e isso pode refletir na interação com o entorno imediato, dada a tensão no céu com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente aproveitar para descansar e ter prazeres introspectivos, favorecidos pela harmonia lunar com Urano e Plutão. A Lua Cheia pode sugerir aflorar de sentimentos que contaminam a objetividade e eleva seus gastos financeiros, dada a tensão com Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Dada a harmonia lunar com Urano e Plutão, busque ser seletiva e optar por contatos que lhe passem confiança. Você tende a ficar suscetível ao fluxo emocional do entorno, o que afeta sua autoestima, já que a Lua Cheia no setor de relacionamentos está tensionada a Mercúrio, Júpiter, Sol e Netuno.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

