Horóscopo do dia (10/03): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 10 de março (10/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 10 de março (10/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a passagem de Mercúrio pelo zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Você tende a se voltar para dentro de si mesma. Busque aproveitar para fazer um balanço dos acontecimentos. O momento é marcado pela entrada de Mercúrio na área de crise, podendo promover reflexões profundas sobre os obstáculos e transformações que você deseja para sua vida.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Sua percepção sobre as pessoas pode ficar mais apurada, o que leva ao estreitamento de relações intelectualmente semelhantes. A entrada de Mercúrio na área de amizades tende a despertar o interesse por atividades ligadas a grupos, o que intensifica as trocas intelectuais.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O processo decisório pode ser amparado por produção intelectual intensa, o que dá vazão a novos projetos e ao aperfeiçoamento dos que estejam em curso. Mercúrio no setor profissional tende a elevar seu senso empreendedor, conferindo-lhe olhar mais atento às pessoas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente aproveitar as leituras e o convívio com a natureza. A busca por conhecimento tende a se elevar com a entrada de Mercúrio na área relacionada à espiritualidade e aos estudos. Os processos intelectuais podem se intensificar, associados a um mergulho no autoconhecimento.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

As finanças e as questões de âmbito doméstico tendem a pedir cuidado, o que pedem reflexão e amadurecimento. O ingresso de Mercúrio no setor íntimo pode revelar momento introspectivo e voltada a analisar questões-chave para a vida privada, das materiais às afetivas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure evitar críticas excessivas. Com a passagem de Mercúrio para a área de relacionamentos, você tende a se mostrar mais analítica com às pessoas, especialmente com quem se relaciona diariamente. Além disso, você também se mostra aberta ao diálogo e ao estabelecimento de acordos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Sua busca por qualidade de vida tende a influenciar as decisões, por isso é preciso se organizar. Transitando no setor das rotinas e da saúde, Mercúrio pode promover conscientização sobre as necessidades do dia a dia, incluindo a qualidade dos hábitos e da comunicação com o entorno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A ponderação tende a lhe permitir aproveitar das oportunidades com cautela. Busque valorizar os intercâmbios online. O maior interesse por cultura e sociedade deixa a vida mais interessante, visto o ingresso de Mercúrio no setor relacionado aos prazeres e ao social.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Diálogos sobre autoconhecimento podem virar a pauta, mas tente não deixar que falte diplomacia ao lidar com diferenças ideológicas. A vida em família tende a ter maior significado com o ingresso de Mercúrio no setor doméstico, o que lhe deixa atenta ao que o lar e as pessoas queridas precisam.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É possível que racionalização fique ainda maior, mas procure não deixar que a sensibilidade seja afetada. Os processos mentais podem se intensificar com Mercúrio em trânsito no setor das ideias e da comunicação. Com isso, você se mostra disposta a troca de conhecimento e mergulha em reflexões.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque evitar que as ambições pessoais abalem a coletividade. O trânsito de Mercúrio no setor material tende a ampliar seu senso empreendedor. Tente aproveitar para organizar as finanças, estudar novos caminhos de investimento e economia, e melhorar sua relação com os aspectos práticos da vida.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É sempre bom se aprimorar com estudos e organizar seus interesses a longo prazo. O autoconhecimento pode ganhar corpo, favorecendo suas decisões. Seu signo recebe o trânsito de Mercúrio, o que intensifica os processos mentais e lhe influencia a vivenciar situações que lhe estimulem intelectualmente.

