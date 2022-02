Horóscopo do dia (01/02): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 1 de fevereiro (01/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 1 de fevereiro (01/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Urano.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Cuidado com as finanças, devido à tensão entre Lua e Urano. Tente evitar fugir do orçamento. A Lua Nova na área de amizades se une a Sol e Saturno, podendo lhe fazer valorizar as relações que se nutrem de sólidos vínculos de confiança, o que leva ao estabelecimento de parcerias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque estudar as possibilidades e evitar se lançar em aventuras, já que Urano tensionado demanda cautela. Suas perspectivas profissionais tendem a se renovar. Pode haver perspectivas de projetos com desenvolvimento a longo prazo, visto o encontro da Lua Nova com Sol e Saturno no setor do trabalho.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente evitar se envolver em polêmicas ideológicas, como alerta a tensão Lua-Urano. A Lua Nova no setor espiritual encontra Sol e Saturno, o que lhe traz um olhar diferenciado sobre os acontecimentos no mundo e a dar valor às posturas éticas e comprometidas com o bem-estar coletivo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure não expor sua privacidade sem ser com o entorno, agindo com diplomacia para se preservar de intromissões. Os vínculos de cumplicidade tendem a se renovar e contribuir com o fortalecimento do círculo de confiança, pois a Lua Nova encontra Sol e Saturno no setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A fase exige cautela e planejamento ao lidar com contextos de mudança. As parcerias desabrocham com a Lua Nova na área de relacionamentos, em conjunção a Sol e Saturno, podendo contribuir com o desenvolvimento de projetos coletivos, mesmo que restritos a pequenos grupos.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente não radicalizar, como alerta Urano tensionado, e sim conciliar inovação e tradição. Com a Lua Nova no setor das rotinas, você tende a procurar ideias originais para trazer mais dinâmica ao dia a dia. Isso pode ajudar com a organização do cotidiano a longo prazo.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Mais prudência na gestão do patrimônio, devido a Urano tensionado, gastando com responsabilidade. Durante esta fase, você tende a se abrir para o lado divertido da vida com a Lua Nova no setor dos prazeres, redescobrindo pequenos prazeres envolvendo um núcleo social restrito.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Que tal manter postura conciliadora? A Lua Nova no setor familiar encontra Sol e Saturno, podendo sugerir direcionamento do olhar criativo para as questões domésticas, o que lhe ajuda a conciliar prazeres e tarefas. Mas é necessário contornar conflitos interpessoais apontados pela tensão uraniana.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Pode ser desafiador conciliar o desejo de inovação com visões tradicionalistas, devido a Urano tensionado, por isso busque ter argumentos bem fundamentados. Afloram Ideias ousadas com a Lua Nova no setor comunicativo, conjunta a Sol e Saturno, favorecendo projetos de complexidade intelectual.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É importante seguir à risca o orçamento. Sua relação com o lado material da vida pode se refinar com a Lua Nova conjunta a Sol e Saturno na área financeira. Por isso, tente investir de modo pontual no que agrega valor à sua vida. O momento pede sabedoria para resistir às tentações.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente cuidar para que as iniciativas impactem minimamente a vida do entorno, já que Urano tensionado aponta conflitos. A Lua Nova em seu signo tende a lhe motivar a dar vida nova aos projetos pessoais, conciliando boas ideias com estudo aprimorado, pois o referido astro encontra Sol e Saturno.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É essencial o autoaprimoramento. Os desafios podem fornecer mudança de perspectiva sobre a vida. Isso tende a lhe fazer sentir incômodo, contudo essas mudanças lhe favorecem pensando a longo prazo, pois a Lua Nova no setor de crise encontra Sol e Saturno, quadrando com Urano.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para segunda, 31 de janeiro (31/01).

Tags