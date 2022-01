Horóscopo do dia (31/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 31 de janeiro (31/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 31 de janeiro (31/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito da Lua Nova entre os setores.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

As parcerias podem se revelar promissoras, sobretudo nesta fase. Procure aproveitar para se aprimorar profissionalmente. Chegou a hora de desenvolver processos e recursos com forte senso estratégico, considerando o trânsito lunar entre o setor do trabalho e o material.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Seus horizontes profissionais tendem a se ampliar. O momento astrológico destaca que pode haver fortalecimento interior, permitindo-lhe encarar os problemas com confiança e se abrir a oportunidades, visto que a Lua transita entre o setor espiritual e seu signo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Com a Lua Nova no setor espiritual, você poderá se sentir mais determinada e é possível que haja uma mudança de perspectiva que lhe favoreça. Momento de autoaprimoramento frente às transformações que impactam sua vida, já que a Lua transita entre o setor íntimo e o de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Afetos podem florescer com a Lua Nova no setor íntimo. A tendência é que se tenha maior articulação interpessoal favorecendo suas parcerias pessoais e profissionais. Busque fazer ajustes entre o individual e o coletivo, já que a Lua transita no segmento relacionamentos-amizades.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

As parcerias podem fazer a diferença, sobretudo durante a Lua Nova no setor de relacionamentos. Como esse é um momento astrológico de maior produtividade, você consegue melhorar as rotinas em casa e no trabalho, visto que a Lua transita no segmento cotidiano-trabalho.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O dia a dia tende a ficar mais dinâmico com a Lua Nova no setor das rotinas. Amplia-se as sensibilidades, o que ajuda a aperfeiçoar sua relação com o que lhe cerca. E você ainda pode sentir uma expansão dos seus campos de interesse, visto que a Lua transita no eixo social-espiritual.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A criatividade pode se revelar aliada. Este momento tende a direcionar suas atenções para a vida privada, o que lhe faz melhorar sua relação com as pessoas e as rotinas, em um contínuo processo de aprendizado, já que a Lua percorre o segmento familiar-íntimo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

A família pode desempenhar papel importante, sobretudo agora. Momento de aprimoramento de ideias e de sua postura. Por isso, busque expor seus pensamentos, visto que a Lua transita no segmento comunicação-relacionamentos, beneficiando trocas e levando a acordos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Você pode demonstrar desenvoltura, aproveitando para articular ideias, especialmente com a Lua Nova no setor comunicativo. Procure aproveitar as oportunidades de aprimoramento de recursos e processos na gestão do dia a dia, visto que a Lua transita no segmento material-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Atenção às oportunidades de investimento financeiro. Você tende a buscar ferramentas que possam lhe ajudar a alcançar projetos pessoais e bem-estar, já que entre hoje e domingo a Lua transita entre seu signo e o setor dos prazeres, ficando nova na área material.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É possível que haja muito crescimento envolvido, inclusive com possibilidade de novos projetos para seu futuro. Momento de regeneração em meio à superação de obstáculos, considerando que a Lua transita entre os setores de crise e familiar, ficando nova ao passar por seu signo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Os problemas tendem a trazer mudanças com a Lua Nova no setor de crise. Tente fazer esclarecimentos importantes sobre suas parcerias, o que lhe ajuda a aprimorar sua relação com o entorno imediato, contando com a articulação de novas ideias, já que a Lua transita no eixo amizades-comunicação.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

