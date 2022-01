Horóscopo do dia (29/01): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua, Marte e Vênus aspectados.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A gestão das tarefas tende a se tornar mais prazeroso, melhorando as iniciativas. Sua postura pode se revestir de criatividade com Lua, Marte e Vênus aspectados conjuntamente no setor do trabalho, elevando sua capacidade de produção e gerando resultados favoráveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Atividades culturais e exercícios ao ar livre podem lhe dar mais força. Durante esta fase, sua perseverança tende a aflorar, visto que Lua, Marte e Vênus estão aspectados na área espiritual, o que lhe ajuda a lidar com os problemas e aproveitar oportunidades de realização pessoal.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente aproveitar para se reconciliar com algumas pessoas e usufruir de prazeres com seus pares. Sua sensualidade marca presença com Lua, Marte e Vênus aspectados no setor íntimo, favorecendo o convívio com o círculo de confiança. Além disso, a fase pode ajudar na gestão das demandas conjuntas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque compartilhar a atenção, dando espaço aos outros. O encontro de Lua, Marte e Vênus no setor dos relacionamentos pode destacar sua capacidade de comunicação, que fica mais autoconfiante. Isso tende a contribuir positivamente na convivência com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A busca por conforto e por ambiente aprazível pode lhe fazer direcionar recursos para isso, sem exagerar nos gastos. O momento pode lhe trazer vitalidade e amor-próprio com a junção de forças entre Lua-Marte-Vênus no setor do cotidiano, refletindo em como modo você cuida da rotina e da saúde.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Você tende a conseguir agregar o entorno e influenciá-los de modo positivo. Procure aproveitar o alcance das redes online nesta fase. Lua, Marte e Vênus unidos na área de prazeres tendem a revelar um momento de conquistas associado à capacidade de socialização.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque melhorar o aspecto físico da sua casa, além de procurar harmonizar a atmosfera com os entes queridos. União e afeto em família podem marcar este momento de encontro entre Lua-Marte-Vênus, beneficiando o andamento de demandas coletivas, o que lhe faz ter produtividade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É preciso respeitar outras opiniões, sobretudo ao defender seus pontos de vista. Os processos comunicativos podem fluir, já que Lua, Marte e Vênus se unem no setor das ideias, o que dinamiza sua capacidade de diálogo e promove articulação interpessoal. Busque evitar radicalismos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente otimizar o dia a dia e compartilhar prazeres com o entorno, mas é preciso evitar gastos elevados. O encontro de Lua, Marte e Vênus no setor material pode despertar multifuncionalidade quanto às demandas práticas da vida. Busque ter mais atenção as realizações importantes.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É importante inserir prazeres em sua vida. Seu signo recebe o encontro Lua-Marte-Vênus, podendo evidenciar aspectos da sua personalidade que despertam admiração. Isso tende a beneficiar sua interação com o entorno imediato e também nas redes sociais online.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A maior estratégia é a resiliência. A Lua se associa com Marte e Vênus no setor de crise, de modo que as emoções podem se fazer presente frente às dificuldades, afetando o bom senso. Procure buscar atividades de relaxamento que lhe ajudem a equilibrar as energias.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Mais cautela na exposição, procurando seguir as medidas sanitárias de contenção à pandemia. Tente demonstrar companheirismo ao entorno. Seu carisma tendem a aflorar nesse momento em que Lua-Marte-Vênus se encontram na área de amizades e lhe tornar alguém com quem as pessoas querem interagir.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 28 de janeiro (28/01).

Tags