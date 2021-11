Eclipse solar: como os signos são afetados no fenômeno deste sábado, 4

Um eclipse solar total está previsto para acontecer no próximo sábado, 4 de dezembro (04/12). Esperado por entusiastas, o fenômeno acontece com menos recorrência e, desta vez, não poderá ser visto por muitas pessoas. Saindo da astronomia, o eclipse solar total, que será o último deste ano, trará impactos ao funcionamento astrológico nesta semana. O POVO separou algumas previsões; confira abaixo:



Eclipse solar e os signos: influências positivas e potenciais desafios

Segundo a astrologia, eclipses são acontecimentos que geralmente resultam em períodos de menor clareza; quando se vão, abrem espaço para uma melhoria na percepção pessoal. O eclipse solar total deste sábado deve influenciar toda a semana, a partir de hoje, segunda-feira, 29, até o domingo, 5. Essas influências são definidas a partir de planetas e podem ser positivas ou negativas. Veja algumas delas:

Eclipse solar: Sol e Mercúrio em harmonia com signo de Saturno

O principal resultado do aspecto harmônico entre esses dois planetas e a estrela é o bom senso para lidar com responsabilidades, cronogramas e comunicação madura. Nesse contexto, será possível estabelecer prioridades e encontrar meios convencionais e seguros para a resolução de problemas e questões.

Eclipse solar : Vênus e outros planetas

Particularmente nesta semana, Vênus se harmoniza com Marte e Netuno, resultando em intensidade nas relações afetivas, na libido e no romantismo; em geral, o foco para relações é iniciativa e empatia. A partir de sexta-feira, 3, o planeta do amor também aproxima sua conjunção com Plutão, o que vai continuar por todo o mês de dezembro e reserva contradições. Saiba quais são:

Haverá intensidade para o bem e para o mal. Problemas podem vir à tona com a sinceridade, mas com a habilidade suficiente (também característica desta semana), há a possibilidade de reformulação de algumas relações, inclusive profissionais;

Solteiros terão mais química, o que não garante necessariamente um bom relacionamento. Em meio à junção Vênus–Plutão e ao eclipse, pode ser não o momento de entender explicitamente quem ou que se aproxima;

Tanto um relacionamento quanto a falta de um podem resultar em crises afetivas;

Pode haver impacto na vida financeira, pois uma despesa necessária de gasto volumoso pode surgir.

Eclipse solar: Marte com Netuno e Júpiter

Outro planeta que realiza conexões significantes neste período é Marte. Devido à sua aliança com Netuno, pode ser o momento para intuição aguçada, o que facilita os processos cotidianos, e também para lazer e relaxamento, amenizando a intensidade de Vênus–Plutão. Essa reta final de ano também é propícia para causas sociais, como presentes e cestas de Natal para pessoas sob vulnerabilidade.

Já a quadratura de Marte com Júpiter, a partir de quinta-feira, 2, até metade de dezembro, pode significar excessos, das demandas às responsabilidades. Mesmo com a maior capacidade de resolução, pode ser significativa a presença de um esforço maior.

Com informações de Personare

