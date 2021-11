Horóscopo do dia (10/11): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 10 de novembro (10/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 10 de novembro (10/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio, Marte, Urano e Sol tensionados.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como alertam Mercúrio, Marte, Urano e Sol tensionados, sua capacidade de liderança se eleva. Cuidado para não se impor em detrimento da maioria. A Lua Crescente conjunta a Saturno no setor de amizades tende a lhe fazer buscar amadurecimento em suas parcerias, deixando o círculo mais forte.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A Lua fica crescente e a proatividade toma corpo e o estresse. Procure respeitar seus limites. Grandes responsabilidades e desafios que testam sua resiliência tendem a aparecer, devido ao encontro Lua-Saturno na área do trabalho e a tensão de ambos com Mercúrio, Marte e Urano e o Sol.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso controlar seus impulsos e estruturar suas ideias, pois com a Lua Crescente eleva-se o desejo por resultados rápidos. Com Lua e Saturno conjuntos na área espiritual e tensionados a Mercúrio, Marte, Urano e Sol, seus valores e convicções podem ser colocados em xeque.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque não alimentar amarguras, posicionando-se de forma objetiva e prática, como alerta a tensão com Mercúrio, Marte, Urano e Sol. O encontro Lua-Saturno no setor íntimo tende a lhe levar à interiorização e à autocrítica para fazer frente aos desafios, processo que ganha corpo durante este momento.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A tensão com Mercúrio, Marte, Urano e Sol pode alertar contra o autoritarismo. Seu senso de responsabilidade ganha corpo nas parcerias, com a Lua iniciando a fase crescente e unida a Saturno no setor de relacionamentos, o que tende a lhe fazer se dedicar ao trabalho em equipe.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente evitar impor seus pontos de vista e neutralizar os conflitos que aflorem na tensão com Mercúrio, Marte, Urano e Sol. As responsabilidades do dia a dia tendem a marcar presença com Lua na fase crescente e em conjunção a Saturno, levando-lhe a se mostrar mais eficiente.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure ser diplomática diante de assuntos polêmicos, já que a tensão com Mercúrio, Marte, Urano e Sol aponta conflitos. A Lua inicia sua fase crescente, estando conjunta a Saturno no setor social, deixando-lhe seletiva e crítica no trato humano, especialmente sobre temas que impactam a comunidade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Cuidado para não se sobrecarregar ou se desentender com o entorno, devido a Mercúrio, Marte, Urano e Sol tensionados. Preocupações com a vida familiar tomam corpo com a Lua Crescente unida a Saturno no setor doméstico. Com isso, você tende a absorver responsabilidades para sanar os problemas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque ter cuidado com a predisposição a impor pontos de vista e a apontar o dedo para as falhas alheias, como alerta a tensão com Mercúrio, Marte, Urano e Sol. A Lua inicia sua fase crescente, estando unida a Saturno no setor comunicativo, dando tom mais analítico e crítico.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Conforme aponta a tensão com Mercúrio, Marte, Urano e Sol, cuidado com a tendência a se posicionar de forma controladora. O foco é direcionado para a economia e o aperfeiçoamento das demandas práticas, visto que a Lua já na fase crescente se aspecta conjuntamente a Saturno na área material.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Você tende a se impor, gerando brigas em casa e no trabalho, como apontam Mercúrio, Marte, Urano e Sol tensionados. É preciso ser flexível. O senso crítico pode se elevar com a Lua Crescente conjunta a Saturno em seu signo, bem como o senso de responsabilidade, fazendo-lhe se dedicar às demandas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente analisar os fatos com imparcialidade e evitar procurar culpados, como apontam Mercúrio, Marte, Urano e Sol tensionados. A Lua transita pela área de crise, iniciando sua fase crescente e formando conjunção com Saturno, o que tende a lhe levar a supervalorizar os contratempos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

