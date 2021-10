Horóscopo do dia (09/10): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 9 de outubro (09/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 9 de outubro (09/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Saturno, Júpiter e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque valorizar os intercâmbios culturais na vivência do cotidiano e nas redes sociais virtuais. A Lua adentra a casa da espiritualidade e se une a Vênus, o que pode evidenciar fase de maior prazer no usufruto da vida. O otimismo tende a ser o motor para seu desempenho diante das oportunidades.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Você pode ficar mais atenta ao bem-estar e o que prejudica isso tende a ficar em destaque, pedindo depuração. A Lua adentra o setor da intimidade e se une a Vênus, ampliando sua percepção de valor afetivo com relação ao que lhe cerca, do ponto de vista material e nas relações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Os acordos são favorecidos, visto que você pode se mostrar flexível e conciliadora com quem você ama. A dinâmica interpessoal é marcada pelo convívio prazeroso, pois a Lua ingressa na área de relacionamentos e encontra Vênus, nutrindo a afetividade e o cuidado com o outro.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O ambiente tende a lhe influenciar e vice-versa, em um processo simbiótico. A Lua adentra a área do cotidiano e se aspecta conjuntamente a Vênus, sugerindo momento de maior cuidado com a saúde e o bem-estar, o que inclui relação agradável com as pessoas que lhe cercam.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure ser prudente em suas escolhas, especialmente na exposição da imagem pessoal. O cotidiano pode ser vivenciado de modo prazeroso com o trânsito da Lua pela área de prazeres e seu encontro com Vênus. Com isso, você acaba aproveitando lazeres culturais e expõe seu lado sociável e carismático.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque praticar cortesia, generosidade e gratidão. Os laços de afeto tendem a ficar apurados com o encontro de Lua e Vênus no setor familiar, deixando o convívio com os entes queridos mais agradável. Mesmo que obstáculos se façam presentes, o bem-querer pode superar as dificuldades.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Aflora o pensamento criativo, o que contribui para o melhor aproveitamento de processos e recursos. Os processos comunicativos podem ficar gentis e empáticos com o encontro entre Lua e Vênus no setor das ideias e da comunicação, rendendo-lhe articulações prazerosas. Externar gratidão é essencial!

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Investimentos em prazeres devem estar de acordo com o orçamento. A gestão criativa dos afazeres e recursos podem marcar sua trajetória, considerando o encontro Lua-Vênus no setor material, fazendo-lhe valorizar meios alternativos aos tradicionais e a dar toque sustentável ao cotidiano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O usufruto do prazer se intensifica, na medida em que você se permite exercitar suas vocações e o lado criativo, recebendo feedbacks positivos do entorno imediato. A autoestima tende a se elevar diante do encontro Lua-Vênus em seu signo, o que favorecendo sua atuação em diversas áreas.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque se recolher para refletir sobre as mudanças que deseja, evitando expor seus dramas para o entorno. Os desafios afetivos tendem a ficar evidentes com a entrada da Lua no setor de crise e seu encontro com Vênus, rendendo-lhe momentos de frustração e nutrindo suas carências.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A qualidade do momento pode envolver a ideia de transmitir e receber estima, fortificando a cumplicidade nas parcerias. Os entes queridos tendem a lhe proporcionar bem-estar afetivo com Lua e Vênus conjuntas no setor de amizades, enquanto que você externa companheirismo aos seus pares.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Exercitar suas vocações tendem a contribuir com a melhora da autoestima e das parcerias. Seus talentos criativos afloram com a passagem da Lua para o setor do trabalho, e encontra Vênus, contribuindo com afazeres aprazíveis e a projeção positiva da sua imagem profissional.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos



Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 8 de outubro (08/10).

Tags