Horóscopo do dia (07/10): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 7 de outubro (07/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 7 de outubro (07/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a transição de Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Cursos ligados a práticas criativas podem ser ótimos agora. Tente valorizar as plataformas virtuais. A entrada de Vênus no setor da espiritualidade pode lhe conectar aos prazeres da existência, aos intercâmbios culturais e ao que favorece despertar da consciência para questões humanitárias.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque aproveitar para aperfeiçoar certos vínculos, tomando cuidado de não os confundir com amizades superficiais. Vênus passa a transitar pelo setor da intimidade, o que lhe faz valorizar os momentos de privacidade e as relações de confiança, com os quais possa fazer intercambiar afeto.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure dar o seu melhor às pessoas queridas, mas é preciso evitar depositar sua ideia de felicidade nos outros para não os sobrecarregar ou se iludir. A satisfação emocional é associada à quem você gosta durante o ciclo de Vênus no setor de relacionamentos. Com isso, você espera reciprocidade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Sua imagem pode se elevar perante as parcerias pessoais e profissionais, pois seu carisma e empatia ficam perceptíveis. Um cotidiano prazeroso lhe espera com o trânsito de Vênus pelo setor das rotinas, pois você começa a se dedicar ao bem-estar e a externar sua criatividade.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Cuidado com a propensão a gastar em excesso com lazeres e prezar por contatos seguros. A entrada de Vênus no setor dos prazeres e do social tende a lhe motivar a vivenciar situações que melhorem a autoestima, enquanto que destaca seu carisma no trato interpessoal.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Talvez seja hora de reatar laços que porventura abalados, com cuidado para não dramatizar os desafios nos momentos de oscilação emotiva. É preciso ser gentil! A vida em família fica mais harmoniosa com a passagem de Vênus para este setor, favorecendo o convívio e despertando bem-querer mútuo.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque transmitir gentileza e solidariedade. Aflora sua sensualidade com o ingresso de Vênus no setor da comunicação, deixando-lhe mais atraente ao olhar dos outros. A empatia também se evidencia, levando-lhe a entender melhor o que se processa no coração das pessoas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Cuidados são fundamentais para que o orçamento não seja afetado. Busque avaliar o impacto dos gastos! Vênus passa a transitar pela área material, o que pode lhe conectar emotivamente com as coisas que lhe dão prazer e ainda lhe predispõe a investir no visual e no lado prazeroso da vida.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure investir na aparência, no que dá prazer e no que quer conquistar, tendo o cuidado de não deixar que o ego suba à cabeça e afete o bom senso. A passagem de Vênus para seu signo tende a nutrir seu carisma e afetividade, deixando-lhe mais acessível aos contatos interpessoais.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É preciso fortificar a autoestima. A área de crise recebe o trânsito de Vênus, o que lhe deixa sensível e vulnerável à instabilidade emotiva ao lidar com as dificuldades. As carências se fazem presentes com facilidade, mas tente não deixar que falem por você a ponto de se tornar alguém inseguro.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Mais bom senso ao se expor para não absorver dramas alheios ou depositar nas pessoas expectativas difíceis de alcançar. A entrada de Vênus no setor das amizades pode destacar o sentimento de bem-estar associado aos entes queridos, às trocas afetivas e ao apoio emotivo nas relações.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Seu carisma tende a contribuir com as parcerias. Cuidado com o excesso de vaidade! Chegou a hora de exercitar suas vocações e investir em sua imagem profissional, visto que Vênus transita pelo setor do trabalho. O prazer pelos afazeres do dia a dia se eleva, dando toques criativos ao desempenho.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

