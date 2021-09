Horóscopo do dia (28/09): previsão do signo hoje, terça, 28 de setembro

Confira a previsão do horóscopo para o seu signo hoje, terça, 28 de setembro (28/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 28 de setembro (28/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como alerta a tensão lunar com Sol e Marte, tente ser cuidadosa com as pessoas para evitar atritos. A Lua Minguante em trânsito pela área familiar pode favorecer movimento de depuração na vida íntima. Busque se desvencilhar de hábitos, pensamentos e situações sejam abusivas ou obsoletas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure buscar acordos sem impor condições, como alerta a tensão da Lua com Sol e Marte. A passagem do astro pelo setor comunicativo indica fase de revisão de ideias que pode lhe ajudar a desfazer equívocos e a consolidar planos, inclusive através do diálogo com seus pares.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É essencial reduzir a exposição social e os gastos com o lazer, como aponta a tensão lunar com Sol e Marte. O setor material recebe o trânsito da Lua Minguante, destacando ótima fase para solucionar pendências práticas, negociar dívidas e melhorar os hábitos que afetem seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente promover revisão de ideias e agir de modo seguro, mesmo que decisões importantes devam ser evitadas agora. A Lua em seu signo encontra-se minguante e tensionada a Sol e Marte, sugerindo a tendência a comportamentos emocionalmente instáveis que tendem a se refletir em suas inseguranças.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure não se sobrecarregar e ficar à mercê de quem lhe estressa. Seu organismo pode ficar fragilizado pelos aspectos tensos que a Lua Minguante na área de crise realiza com Sol e Marte. Com isso, você tende a absorver a carga emocional do entorno e a somatizar doenças de fundo nervoso.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Mais prudência! Busque não misturar dinheiro e amizade, conforme alerta a Lua Minguante tensionada a Sol e Marte no eixo amizades-finanças, além de evitar gastos excessivs com lazeres. É melhor pecar pelo excesso de cautela, do que arriscar e se arrepender depois.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Que tal evitar iniciar movimentos complexos? Tente conduzir questões que já estejam em evolução e ter objetivos precisos. A Lua Minguante pode prejudicar seu rendimento, fazendo com que as demandas pareçam mais desgastantes do que de fato são, devido à tensão do referido astro com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Mesmo que os desafios peçam posicionamento, é preciso ter prudência e moderar seus movimentos, devido à tensão com Sol e Marte. A área espiritual recebe o trânsito da Lua Minguante, revelando que é hora de se recolher, de repousar a mente e poupar as energias para ações.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque valorizar lazeres com moderação, evitando se expor socialmente e preferindo o conforto que o ambiente doméstico tende a lhe proporcionar. Cautela, disciplina e economia podem ser essenciais, já que a Lua encontra-se minguante no setor do patrimônio, formando quadraturas com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure encarar os problemas com empenho que lhe caracteriza e valorizar cada conquista, independente da cooperação do entorno. Transitando oposta a seu signo e tensionada a Sol e Marte, a Lua Minguante pode alertar contra comportamentos autoindulgentes. Tente agir com mais coragem!

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Ser forte não significa ser rude. A Lua Minguante tensionada a Sol e Marte tende a sugerir momento de instabilidade no cotidiano que pede de você mais paciência e maturidade. Busque ter atenção quanto às questões essenciais ao funcionamento da rotina sem deixar que os obstáculos lhe oprimam.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Este momento astrólogico pode pedir ações indiretas e sutis como estratégia para enfrentar os desafios. A Lua Minguante na casa dos prazeres tende a beneficiar o usufruto de ambientes íntimos com companhias seletas, de modo a reduzir os movimentos e economizar suas energias.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

