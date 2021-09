Horóscopo do dia (27/09): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 27 de setembro (27/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 27 de setembro (27/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a deslocação da Lua.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque harmonizar a vida familiar através de acordos que ajudem a resolver os obstáculos. Planejamento e qualidade da informação é fundamental no funcionamento da sua rotina, visto que a Lua se desloca no eixo comunicação-cotidiano, ficando minguante nesse ínterim.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure zelar por informação de qualidade e atuar em prol de acordos, sobretudo na fase minguante da Lua. Busque ter praticidade na gestão do cotidiano para otimizar o dia e aproveitar do lado prazeroso da vida sem prejudicar o orçamento, já que a Lua transita no eixo material-prazeres.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente dar mais atenção à gestão financeira, pois com a Lua Minguante você pode ter a chance de resolver certos desafios que impactam no orçamento. O momento favorece ações que elevem a qualidade da vida privada, visto que a Lua transita entre seu signo e o setor familiar.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Que tal exercitar a autocrítica? A fase contribui com o aperfeiçoamento da sua postura perante os problemas, ajudando-lhe a solucionar questões práticas e interpessoais, considerando que a Lua se desloca entre os setores de crise e de comunicação, ficando minguante quando passar por seu signo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

O céu da semana revela uma fase favorável a propor ajustes interpessoais que minimizem não apenas conflitos no dia a dia, como também do ponto de vista social, pois a Lua transita pelo eixo amizades-material, ficando minguante ao passar pelo setor de crise.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A superação pode ser diária. Você tende a se aprimorar na vida profissional, oportunizando ajustes que permitem afinar a gestão individual e coletiva das demandas e as parcerias, visto que a Lua transita entre a casa do trabalho e seu signo, ficando minguante nesse ínterim.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

As relações se mostram de grande apoio. A tendência é que você tenha reflexões profundas sobre a vida, o que favorece balanço de conquistas e desafios, além de ajustes que lhe ajudem a não repetir padrões negativos, pois a Lua transita no eixo espiritual-crise, ficando minguante nesse intervalo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque fortificar o círculo de confiança, já que o trânsito lunar entre o setor íntimo e o de amizades destaca a necessidade das parcerias sob diversos aspectos. As cooperações tendem a ficar sob exame na Lua Minguante. Por isso, tente identificar aspectos a serem ajustados ou valorizados.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A Lua Minguante pode levar à análise das alianças. Seu olhar tende a se direcionar para as parcerias profissionais e outros vínculos que tenham na cooperação seu aspecto mais forte para melhorar as ações conjuntas e ajustar os interesses, pois a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Os momentos de introspecção são essenciais, especialmente na Lua Minguante, levando a esclarecimentos importantes. O movimento da Lua entre os setores ligados ao cotidiano e à espiritualidade se destaca e contribui com uma rotina mais conectada com seus propósitos de vida.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente encarar os desafios como oportunidades de aperfeiçoamento, sobretudo na Lua Minguante. É importante dar valor aos aspectos singulares da vida, a fim de que o dia a dia ganhe leveza e se torne mais acolhedor, visto que a Lua transita no eixo prazeres-intimidade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

O meio social pode ficar sob exame na fase minguante da Lua. Busque ser coerente com seus interesses atuais. Esta fase contribui com o aprimoramento do convívio interpessoal e com o fortalecimento das parcerias que se desenvolvem, já que a Lua transita no eixo família-relacionamentos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

