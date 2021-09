Horóscopo do dia (26/09): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 26 de setembro (26/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 26 de setembro (26/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia entre Lua, Sol, Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

O vínculo de confiança tende a ficar mais coeso. A relação harmoniosa da Lua com Sol, Marte e Saturno pode sugerir fase de articulação interpessoal que privilegia o amadurecimento de questões de interesse comum e a elaboração de estratégias para colocar as ideias em prática.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque conciliar responsabilidades e lazeres para dar leveza ao seu dia, tornando tudo mais aprazível. A disposição para o trabalho com tende a se elevar a harmonia entre Lua, Sol, Marte e Saturno, de modo que o momento fica produtivo tanto do ponto de vista intelectual quanto prático.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O senso de responsabilidade apurado pode lhe permitir fazer boas escolhas, o que é essencial para o bem-estar de todos. O usufruto do prazer se eleva agora, além da interação com os amigos mais íntimos, considerando a harmonia que se configura entre Lua, Sol, Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Conselhos de pessoas maduras e a articulação interpessoal em prol do cotidiano familiar são fundamentais. A vida íntima tende a se mostrar acolhedora e favorecer fortalecimento pessoal, já que a Lua forma aspectos harmoniosos com Sol, Marte e Saturno, o que lhe ajuda a superar os problemas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Ações bem planejadas podem impactar positivamente na vida dos envolvidos, especialmente a longo prazo. Momento favorável para fortalecer parcerias, pois a Lua transita na área de amizades e forma aspectos harmoniosos com Sol, Marte e Saturno, dando coesão aos interesses comuns

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Suas habilidades profissionais se revelam primordiais ao planejamento do trabalho individual ou realizado em conjunto. Elevam-se o senso crítico e prático frente aos aspectos harmoniosos envolvendo Lua, Sol, Marte e Saturno, beneficiando ações eficientes na gestão das responsabilidades do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Seletividade social é essencial! A Lua em trânsito na área da espiritualidade forma trígonos com Sol, Marte e Saturno, levando-lhe a tomar uma postura segura perante a vida. Os obstáculos são encarados com confiança e as oportunidades de forma realista, tirando o melhor proveito das situações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente aproveitar para se recolher, se planejar e poupar as energias para o que está por vir. A articulação harmoniosa da Lua com Sol, Marte e Saturno tende a lhe deixar mais consciente sobre os desafios e mais estratégica ao definir as ações a serem empreendidas para superá-los.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque valorizar conselhos de pessoas experientes, pois isso pode ajudar com seus atuais interesses. As relações pessoais tendem a passar por uma fase de maior coesão com a Lua harmonizada a Sol, Marte e Saturno, contribuindo com acordos e ações coletivas. É preciso apostar no diálogo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Você acaba sendo rigorosa ao cumprir as metas, mas busque adaptá-las se preciso. Sua capacidade gestora pode se elevar frente ao cotidiano, o que contribui com planejamento de ações coerente com as necessidades e os recursos materiais, dada a aspectação harmoniosa da Lua com Sol, Marte e Saturno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure ter responsabilidade na exposição social. Você tende a ser criteriosa na vivência dos prazeres, como aponta a harmonia lunar com Sol, Marte e Saturno, o que lhe faz usufruir dos momentos de diversão com segurança e economia, essencial frente à emergência sanitária ainda em curso.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente dialogar com seus pares para que as ações sejam planejadas em conjunto e em coerência com as necessidades. Como sugere a harmonia lunar com Sol, Marte e Saturno, a vida familiar e íntima fica no centro das prioridades, fazendo-lhe adotar medidas que ajudem com a qualidade da rotina.

Personare

