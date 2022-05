Power Couple Brasil 2022 ao vivo: onde assistir hoje, 16/05, e horário

Hoje, segunda-feira, 16/05, será exibido o 13° episódio do Power Couple Brasil. Veja onde onde assistir ao vivo e qual horário do reality de casais da TV Record

O 13º episódio do Power Couple Brasil 2022 será exibido hoje, segunda-feira, 16 de maio (16/05). No reality show de casal, apresentado por Adriane Galisteu, 13 casais de celebridades entram no jogo que irá testar suas relações por meio de provas e dinâmicas, com o objetivo de conquistar o prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão.



Power Couple Brasil 2022: onde assistir ao vivo e horário

A sexta edição do Power Couple Brasil é exibida ao vivo de segunda à sábado, a partir das 22 horas e 45 minutos (horário de Brasília), na Record TV, em transmissão aberta. Para assistir ao reality de forma online egratuita, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus, que transmite a programação ao vivo 24 horas.

Power Couple Brasil 2022: como será a dinâmica de hoje, segunda, 16/05

Às segundas ocorre a Prova dos Homens ou a Prova das Mulheres. Na semana que ocorre Prova dos Homens, não ocorre Prova das Mulheres e vice-versa.



Power Couple Brasil 2022: cronograma semanal

Segunda-feira: Prova dos Homens ou Mulheres

Prova dos Homens ou Mulheres Terça-feira: Prova dos Homens ou Mulheres

Prova dos Homens ou Mulheres Quarta-feira: Prova dos Casais e formação de DR ao vivo

Prova dos Casais e formação de DR ao vivo Quinta-feira : Pós-DR e eliminação ao vivo

: Pós-DR e eliminação ao vivo Sexta-feira: Pós-eliminação e festa com flash ao vivo

Pós-eliminação e festa com flash ao vivo Sábado: Festa na íntegra

