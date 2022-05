Power Couple Brasil: Eliza e Hadballa vencem primeira prova dos casais

Na última quarta-feira, 4 de maio, aconteceu a primeira prova dos casais no "Power Couple 6". Eliza e Hadballa venceram a dinâmica e agora terão direito a alguns privilégios dentro do reality show da Record TV.

Na prova, cada integrante do casal ficou de uma lado do espaço destinado à dinâmica. Eles precisavam cruzar um labirinto de cordas até reencontrar seu parceiro no menor tempo possível.

Eliza e Hadballa concluíram o percurso em 4:29 minutos. Com isso, eles ganharam R$ 20 mil no saldo financeiro da semana e estão salvos da DR, além de ter acesso ao hall dos poderes para poder mexer no jogo.

Após a prova, a apresentadora Adriane Galisteu revelou que a primeira semana do programa não teria DR de eliminação. "Bora botar o cropped e reagir", brincou.

