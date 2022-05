Power Couple Brasil 2022 ao vivo: onde assistir à estreia hoje, 02/05

Hoje, segunda-feira, dia 02/05, estreia a sexta temporada do Power Couple Brasil. Veja onde onde assistir ao vivo e qual horário do reality de casais da TV Record

A sexta temporada do Power Couple Brasil estreia hoje, segunda-feira, 2 de maio (02/05). Ao todo, 13 casais de celebridades entram no jogo que irá testar suas relações por meio de provas e dinâmicas. A apresentação do reality show em 2022 continua sob o comando de Adriane Galisteu.

Power Couple Brasil 2022: onde assistir e horário



A sexta edição do Power Couple Brasil é exibida ao vivo de segunda à sexta, a partir das 22 horas e 45 minutos (horário de Brasília), na Record TV, em transmissão aberta. Para assistir ao reality de forma online e gratuita, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus, que transmite a programação ao vivo 24 horas.



Power Couple Brasil 2022: entenda a dinâmica do reality

A dinâmica do Power Couple Brasil é a seguinte: um grupo de casais de celebridades formado por atores, cantores, modelos e personalidades da mídia são confinados em uma mansão com o objetivo de conquistar o prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão. Para alcançar o valor milionário, os casais terão de enfrentar provas de resistência, habilidade, raciocínio e, claro, testes de conhecimento sobre seus respectivos pares. Abaixo entenda o jogo:

Casal Power da Semana

O Casal Power da Semana tem mais conforto, privilégios e benefícios, neste período. Além de ficar na Suíte Power, a dupla é responsável pela divisão dos quartos da mansão e pelo cardápio semanal.

Discussão de Relacionamento (D.R.)

Os casais que acumularem o menor valor a cada rodada e aquele que perder a "Prova dos Casais" vão à D.R., correndo o risco de serem eliminados por meio da votação do público no site do R7.

Desafio dos Homens e das Mulheres

Nos Desafios, o marido e depois a esposa, ou vice versa, apostam um valor no companheiro, confiando em sua capacidade de cumprir a prova ou não.

Prova dos Casais

Nas Provas dos Casais, os casais realizam um desafio na área de provas, que pode testar a habilidade, destreza, inteligência, força, resistência, ou até mesmo a sorte dos casais que, deverão demonstrar sintonia durante o desafio. O casal vencedor do desafio é automaticamente imune e ganha o "Poder Especial", e o casal perdedor do desafio é automaticamente indicado para a D.R.

Poder Especial

O Poder Especial é uma vantagem adquirida pelo casal vencedor da "Prova dos Casais" da semana. O casal recebe oito envelopes diferentes, na qual devem escolher duas e sozinhos lerem o que cada um está escrito. Em consenso, o casal deve optar por permanecer apenas com uma das escolhas. Os envelopes poderiam trazer benefícios ou malefícios na dinâmica do jogo, como poder mudar a D.R., além de prêmios.

Power Couple Brasil 2022: participantes

Daiana Araújo e Rodrigo Mila

Adryana Ribeiro e Albert Bressan

Gabi Augusto e Cartolouco

Baronesa e Rogério

Erica Dias e Dinei

Ivy Moraes e Fernando Borges

Eliza e Hadballa

Luana Andrade e João Hadad

Brenda Paixão e Matheus Sampaio

Michele Passa e Bruno Passa

Karoline Menezes e Mussunzinho

Andréia Andrade e Nahim

Anne Duarte e Pe Lanza

Quanto os casais ganham em Power Couple Brasil?

Para participar do reality show, cada casal convidado recebe o valor inicial de R$ 90 mil. Além desse valor, os participantes ganham dinheiro com as publicidades do programa e com as provas semanais, podendo ganhar até R$ 40 mil por disputa. O prêmio final do Power Couple Brasil pode chegar a R$ 1 milhão.

Casais que já venceram o Power Couple Brasil

2016: Laura Keller e Jorge Sousa com 82,4% dos votos

2017: Nayara Justino e Cairo Jardim com 65,07% dos votos

2018: Tati Minerato e Marcelo Galático com 60,98% dos votos

2019: Nicole Bahls e Marcelo Bimbi com 48,60% dos votos

2021: Matheus Yurley e Mari Matarazzo com 63,41% dos votos



