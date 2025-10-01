MasterChef: quem saiu ontem, 30? Veja eliminado e o prato

Quem saiu ontem, 30, do MasterChef Confeitaria? Veja eliminado e o pratoNo quarto episódio da temporada, confeiteiros enfrentaram prova do "parece, mas não é" e eliminação com prova vegana. Saiba quem foi eliminado ontem, 30
O 4º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 30 de setembro, desafiou as habilidades artísticas dos confeiteiros.
Sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os 9 chefs restantes tiveram que servir sobremesas que se encaixassem na temática "parece, mas não é".
A seguir, saiba como foram as provas e veja quem ficou no Top 8 da temporada.
MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova
Na prova principal, os participantes foram divididos em trios pelo vencedor da última prova, Leo Salles. Cada trio precisou entregar uma sobremesa que "parece, mas não é", dentro da categoria de confeitaria realista.
Os trios foram:
- Ramiro, Natan e Marina: que serviram bolo no formato de um bowl com cereal e leite e uma caixa de cereais
- Leo, Johnlee e Juliana: que serviram bolo no formato de um saco de pão com mussarela hiperrealista
- Ítalo, Letícia e Luiza: que serviram bolo no formato de uma cesta de piquenique com diferentes frutas
No final, o trio vencedor foi o de Leo que subiu para o mezanino junto com Johnlee e Juliana.
Os outros confeiteiros foram direto para a prova de eliminação.
MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova
Antes da prova de eliminação, Natan e Marina discutiram pelos erros cometidos na prova principal, com destaque para os participantes reconhecendo que a estratégia de Leo funcionou ao prejudicar certos concorrentes.
Em seguida, os confeiteiros foram desafiados a servir uma sobremesa vegana, não podendo utilizar ingredientes como manteiga, mel, leite ou ovos na receita.
O chefe espanhol Javier Guillen foi o convidado especial por ser um dos grandes nomes da confeitaria vegana e escolheu Luiza como o melhor prato da noite.
No final, Marina e Letícia foram os destaques negativos da prova. No entanto, Letícia foi eliminada por servir uma sobremesa com excesso de açúcar.
- Letícia foi a eliminada do episódio
Quem continua no MasterChef Confeitaria? Veja o Top 8
Com a saída de Wagner, agora restam 9 na disputa pelo título de MasterChef Confeiteiro 2025.
Veja quem segue na competição:
- Ítalo Andrade
- Johnlee
- Juliana Braga
- Leo Salles
- Luiza Vilhena
- Marina Queiroz
- Natan Montenegro
- Ramiro Bertassin