MasterChef: quem saiu ontem, 30? Veja eliminado e o prato

Diego Lozano, Helena Rizzo, Erick Jacquin e Javier Guillen formaram o painel de jurados do episódio que explorou a confeitaria vegana / Crédito: Divulgação/Band

O 4º episódio do MasterChef Confeitaria, exibido nessa terça-feira, 30 de setembro, desafiou as habilidades artísticas dos confeiteiros. Sob o julgamento de Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin, os 9 chefs restantes tiveram que servir sobremesas que se encaixassem na temática "parece, mas não é".

A seguir, saiba como foram as provas e veja quem ficou no Top 8 da temporada. MasterChef Brasil: veja como foi a primeira prova Na prova principal, os participantes foram divididos em trios pelo vencedor da última prova, Leo Salles. Cada trio precisou entregar uma sobremesa que "parece, mas não é", dentro da categoria de confeitaria realista. Os trios foram: Ramiro, Natan e Marina : que serviram bolo no formato de um bowl com cereal e leite e uma caixa de cereais

: que serviram bolo no formato de um bowl com cereal e leite e uma caixa de cereais Leo, Johnlee e Juliana: que serviram bolo no formato de um saco de pão com mussarela hiperrealista

que serviram bolo no formato de um saco de pão com mussarela hiperrealista Ítalo, Letícia e Luiza: que serviram bolo no formato de uma cesta de piquenique com diferentes frutas

Participantes foram divididos em trios para prova de confeitaria hiperrealista, ou na palavra dos Chefs, "parece, mas não é" Crédito: Divulgação/Band

No final, o trio vencedor foi o de Leo que subiu para o mezanino junto com Johnlee e Juliana. Os outros confeiteiros foram direto para a prova de eliminação.

MasterChef Brasil: quem foi eliminado e como foi a prova Antes da prova de eliminação, Natan e Marina discutiram pelos erros cometidos na prova principal, com destaque para os participantes reconhecendo que a estratégia de Leo funcionou ao prejudicar certos concorrentes. Em seguida, os confeiteiros foram desafiados a servir uma sobremesa vegana, não podendo utilizar ingredientes como manteiga, mel, leite ou ovos na receita. O chefe espanhol Javier Guillen foi o convidado especial por ser um dos grandes nomes da confeitaria vegana e escolheu Luiza como o melhor prato da noite.