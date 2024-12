MasterChef Confeitaria hoje (12/12): horário, onde assistir e como será

O oitavo episódio do MasterChef Confeitaria é transmitido nesta quinta-feira, 12 de dezembro (12/12). Os confeiteiros receberão a visita do cantor Lucas Lima para integrar a equipe de avaliação.

MasterChef Confeitaria: onde assistir hoje (12/12)?

O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a TV Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o Masterchef Brasil vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay.

A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.

Cearense participa de nova edição do Masterchef; SAIBA quem é