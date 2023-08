MasterChef 2023 hoje (01/08): onde assistir, horário e programação

Mais um episódio do MasterChef Brasil 2023 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 1 de agosto (01/08). Hoje, os participantes enfrentam outro desafio.

Dessa vez, os cozinheiros amadores vão encarar uma prova fora do estúdio da cozinha do MasterChef. Confira como vai ser:



MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.



Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 01/08?



Nesta terça-feira, dia 1 de agosto, os dez participantes vão encarar um desafio fora do estúdio. Eles terão que se dividir em dois grupos e criar um menu completo inspirado nas culinária nortista do país. Para ajudá-los na missão, o chef paraense Thiago Castanho, vai ajudá-los com dicas de como preparar receitas típicas como o tacacá e pato no tucupi.

O evento vai ter três mesas com júris especialistas e artistas e cada mesa vai ter direito ao um voto de qual equipe se saiu melhor.

A prova de eliminação será na cozinha do MasterChef e os concorrentes que não conseguiram se salvar serão surpreendidos com uma prova de confeitaria: fazer o bolo fraisier. Grande clássico francês, cheio de processos e detalhes, ele será o grande inimigo dos cozinheiros amadores.

O responsável pelo o pior bolo da noite vai embora da cozinha mais famosa do Brasil.

