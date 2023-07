MasterChef 2023 hoje (25/07): onde assistir, horário e programação

Mais um episódio do MasterChef Brasil 2023 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 25 de julho (25/07). Hoje, os participantes enfrentam outro desafio.

Dessa vez, os cozinheiros terão que se arriscar em um duelo de culinária japonesa. Confira como vai ser:



MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.



Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 25/07?

Nesta terça-feira, dia 25 de julho, após o participante Danilo ter voltado na repescagem para a cozinha do MasterChef, o programa retorna com a programação normal com uma prova de preparo de comidas típicas do Japão.

Primeiramente, os participantes serão recebidos com uma mesa cheia de pratos japoneses que são servidos em izakayas, como são chamados os botecos do país oriental. Os cozinheiros amadores vão ter que apresentar um trio de comidas que são servidas nesses estabelecimentos. A prova será feito em um formato de duelo, e os participantes poderão escolher, por meio de uma dinâmica, quem querem enfrentar.

Os melhores garantem um lugar no mezanino e os piores vão direto para a prova de eliminação.

Na prova de eliminação, os competidores precisam criar pratos que harmonizem perfeitamente com tipo de café apresentado na competição. Cada um receberá uma variedade da bebida e deve criar um resultado de alta gastronomia e que agrade os chefs.

Quem não entregar o prato da maneira desejada, deixará a competição.

