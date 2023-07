MasterChef 2023 hoje (18/07): onde assistir, horário e programação

Mais um episódio do MasterChef Brasil 2023 vai ao ar nesta terça-feira, dia 18 de julho (18/07). Hoje vai ser dia de repescagem.

Os oito cozinheiros eliminados da décima edição terão uma segunda chance para voltar para a cozinha mais famosa do Brasil. Confira como vai ser:



MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.



Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 18/07?

Nesta terça-feira, dia 18 de julho, os oitos eliminados da décima edição do Masterchef vão ter a chance da repescagem e de voltar para a cozinha do talentshow.

A apresentadora Ana Paula Padrão, em entrevista ao site da Band.com.br, falou sobre esta nova fase do programa, "A composição das turmas já está feita e, quando entra um elemento que tinha aparentemente ficado no passado, muda a mecânica de novo e eles têm que brigar para fazer o top 10. Zerou tudo agora e qualquer um deles pode ir embora."

