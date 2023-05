MasterChef 2023 estreia hoje (09/05): onde assistir e horário

A estreia do MasterChef Brasil 2023 será exibida hoje, terça, 9 de maio (09/05), na Band. Veja onde assistir, qual horário vai passar e que receita terá

A estreia do MasterChef Brasil 2023 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 9 de maio (09/05). Dessa vez, os 34 competidores terão que sobreviver à seletiva da colher e aos rounds técnicos que marcam o início do programa.



MasterChef 2023: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2023: como vai ser o episódio de hoje, dia 09/05?

Nesta terça-feira, 9 de maio, o Masterchef 2023 realiza a estreia de sua décima temporada. Ao todo, 34 participantes farão parte do elenco dessa primeira fase da competição.

Vindos dos mais variados cantos do país, eles irão se enfrentar em duelos ou embates dos mais diferentes temas gastronômicos: dos clássicos aos regionais, da comida de boteco a confeitaria.

