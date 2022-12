Enquete Materchef+ 2022: qual dupla de idosos deve ganhar? Vote

Nadja e Sérgio ou Astro e Pietro? Duplas se enfrentam na final do Masterchef+ 2022, hoje, terça, 14. Vote na enquete O POVO na dupla que você quer que vença

A 1º edição do Masterchef+ se encerra hoje, terça-feira, 13 de dezembro, (13/12), às 22h30min (horário de Brasília), na Band.

As duplas Nadja e Sérgio e Astro e Pietro irão se enfrentar na final da competição culinária, exclusiva para a faixa etária entre 60 e 80 anos de idade, em busca do título de melhor cozinheiro amador idoso do Brasil 2022.

A memória afetiva, as receitas de família e todo o conhecimento acumulado ao longo da vida dos idosos deram o tom da nova programação.



Abaixo, vote na enquete O POVO na dupla de cozinheiros que você acha que vencerá a primeira edição do Masterchef+.



Masterchef+ ao vivo hoje, 13/12: onde assistir, horário e receita

Enquete Masterchef+ 2022: Nadja e Sérgio ou Astro e Pietro? Qual dupla deve ganhar?



Final MasterChef+: onde assistir ao vivo na TV e online e horário



O MasterChef+ é exibido no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além da TV aberta, o programa também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, às 18 horas e 20 minutos, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube. Nele, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef+: quem são os participantes do último episódio?

Confira abaixo o perfil dos 4 participantes da final do MasterChef+.

Astro, 80 anos, Caraguatatuba (SP)

Com um jeito simpático e galanteador, costuma cozinhar para a esposa e enviar fotos dos pratos para fazê-la almoçar em casa no intervalo do trabalho. Diz que conquistou o amor de sua vida pelo estômago e promete agradar os jurados - em especial a chef Helena Rizzo - com seus poemas e seu tempero especial.

Nadja, 62 anos, Maceió (AL)

Muito animada, gosta de cantar enquanto encara as panelas e dá preferência para comidas simples, com muito sabor. Na sua visão, cozinhar é um ato de amor. Muito esforçada, é licenciada em Química e começou o curso de Direito com 52 anos só para aprender sobre leis, seus direitos e deveres.

Pietro, 70 anos, Itália

Nascido na Itália, chega decidido a entrar no MasterChef+ para representar essa cozinha que agrada multidões ao redor do mundo todo. Mas, engana-se quem acha que só de massa vive o cozinheiro. Viajado e estudioso, se aposentou após a pandemia e foi conhecer a gastronomia de outros países.

Sérgio, 61 anos, São Paulo (SP)

Só depois de construir uma carreira bem-sucedida resolveu se dedicar à culinária, quando já tinha seus 40 anos. Casado com um confeiteiro de mão cheia e descendente de italianos, garante que sua construção de sabores somada à sua intuição é o passaporte perfeito para chegar à final.

