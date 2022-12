Masterchef: final terá prova em dupla com tema natalino

A Band apresenta na terça-feira, 13 de dezembro, às 22h30min, o último episódio do MasterChef+. Na final desta temporada inédita, que reuniu cozinheiros amadores entre 60 e 80 anos, os participantes descobrem que terão de encarar uma prova em dupla.

Nadja e Sérgio enfrentam Astro e Pietro em um desafio natalino. Eles precisam entrar em um consenso sobre o que cozinhar, fazer o mercado e executar as receitas juntos. Mais do que nunca será a hora de mostrar que são experientes e sabem administrar bem o tempo.

Com o estúdio todo decorado, os concorrentes têm a missão de preparar um banquete com uma carne e pelo menos três acompanhamentos, além de uma sobremesa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A emoção toma conta do último episódio com a entrada dos familiares dos finalistas, que entre muito choro e saudade, relembram momentos marcantes de suas respectivas trajetórias. Os competidores eliminados do jogo também acompanham o momento decisivo direto do mezanino.

Mesmo com uma prova temática e um clima de comida afetiva, o quarteto fará tudo o que estiver ao seu alcance para conquistar o tão sonhado troféu. A dupla que apresentar o melhor cardápio será a grande campeã da temporada e levará para casa um prêmio de R$ 15 mil cada um. (das agências)

Final do Masterchef+



Quando: terça-feira, 13, às 22h30min

Onde: canal Band (TV aberta)

Mais informações: band.com.br

Sobre o assunto "Tubarão, te amo": Patrícia Poeta e Manoel Soares dançam o hit

Deolane ataca Record: "A Fazenda é a maior mentira da TV"

Virginia Fonseca é eleita Influencer do Ano em premiação internacional

Farofa da Gkay: Pedro Sampaio compara festa de influencer com o Grammy

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags