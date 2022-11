Masterchef+ ao vivo hoje, 15/11: onde assistir a estreia e horário

A Band estreia hoje, terça-feira, 15 de novembro, o reality culinário exclusivo para cozinheiros amadores na faixa etária entre 60 e 80 anos de idade, o MasterChef+. Ao todo, 20 candidatos, de diversas regiões do Brasil, participarão do 1º episódio do talent show.



A memória afetiva, as receitas de família e todo o conhecimento acumulado ao longo da vida dos idosos vão dar o tom da nova programação. O MasterChef+ será apresentado por Ana Paula Padrão e terá como jurados os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.



Estreia MasterChef+: onde assistir ao vivo na TV e online e horário



O MasterChef+ é exibido no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além da TV aberta, o programa também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, às 18 horas e 20 minutos, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube. Nele, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.





Estreia MasterChef+: como vai ser o episódio de hoje, dia 15/11?

Esse será o 1º episódio da temporada MasterChef+ 2022. Repleto de emoções, o talent show levanta o debate sobre o eterismo e mostra que para realizar um sonho e mudar de vida não existe faixa etária.

A disputa começa com a tradicional seletiva. Vinte candidatos, de diversas regiões do Brasil, encaram as câmeras em busca do valioso avental. Cada um irá apresentar uma iguaria que o represente e que tenha chance de agradar o paladar dos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Dessa vez, os jurados vão contar com a ajuda de renomados e experientes chefs convidados: Mara Salles, Benny Novak e Renata Braune. Que darão uma forcinha na escolha das melhores versões.

Após a escolha dos participantes, será dada a largada para as mais diversas provas que vão definir os finalistas da primeira edição do MasterChef+.

MasterChef+: quem são os 20 participantes?

Confira abaixo o perfil dos participantes da 1º temporada do MasterChef+.

Antônio, 64 anos, Rio de Janeiro (RJ)

É carioca, mas foi criado em São Paulo, o que o tornou um paulistano de coração. Sua cozinha é influenciada pela família, de descendência espanhola. Além de cozinheiro, é músico nas horas vagas, toca diversos instrumentos e tem duas bandas.

Astro, 80 anos, Caraguatatuba (SP)

Com um jeito simpático e galanteador, costuma cozinhar para a esposa e enviar fotos dos pratos para fazê-la almoçar em casa no intervalo do trabalho. Diz que conquistou o amor de sua vida pelo estômago e promete agradar os jurados - em especial a chef Helena Rizzo - com seus poemas e seu tempero especial.

Beth, 70 anos,São João do Almeida (MG)

É uma mineira de comida afetuosa, que vai arrancar risadas no MasterChef+ contando suas histórias de vida. Dona de uma pousada, adora conversar e faz um verdadeiro show para os hóspedes. Anda sempre com o São Benedito (o santo cozinheiro) no bolso para não errar as receitas.

Cecília, 80 anos, São Paulo (SP)

Filha de japoneses, nasceu em terras brasileiras, mas não nega seu amor pelo oriente. Ela não abre mão de levar seus hashis personalizados para a cozinha do MasterChef+ e, com um sorrisão cativante e muitas receitas de família, garante que vai conquistar os jurados.

Degivaldo, 64 anos, Guarulhos (SP)

Foi campeão brasileiro em corrida com barreiras e até hoje mantém esse lado competidor. O galã, que ainda faz sucesso nas passarelas, tem como arma secreta a culinária intuitiva, não anota receitas e gosta de caprichar bastante nos empratamentos.

Flávio, 68 anos, São Paulo (SP)

Das baquetas às facas. Autêntico e com uma vida dedicada à música, na adolescência já enxergava na culinária um mundo de composições de sabores tão marcantes como os acordes de um rock and roll. Tocou com artistas renomados e sempre foi apaixonado por motos e carros.

Gilda, 61 anos, Londrina (PR)

Casada, mãe de três filhos e com dois netos, trabalha como caseira em Campos do Jordão (SP), mas sua vida nunca foi de calmaria. Ainda jovem, largou tudo e viajou de Kombi com o marido e os filhos rumo a Santa Catarina para tentar a vida. Anos mais tarde, decidiu deixar a vida por lá para morar no interior de São Paulo.

Glaci, 63 anos, Curitiba (PR)

Psicóloga aposentada, mora no litoral do Paraná e chegou a administrar o bar do filho. Além de ser faixa preta, adora viajar para estudar gastronomia, que sempre foi sua grande paixão. Disciplinada e cheia de energia, não tem medo de se arriscar em coisas novas e deseja colocar em ação todo seu repertório para vencer o programa.

Helena, 67 anos,Araguari (MG)

Criada na roça de Araguari, começou a cozinhar ainda na infância, pois era muito arteira e a mãe acreditava que isso poderia colocar juízo na cabeça da filha. Cresceu, aprendeu muito sobre as tradições da culinária caipira e foi morar com uma família de libaneses, onde agregou receitas árabes ao seu repertório.

Ivone, 73 anos, Rio de Janeiro (RJ)

Ginecologista e obstetra, tem uma demanda enorme no trabalho, mas nada que a impeça de pintar, tocar piano e fazer o que mais gosta: cozinhar. Esse amor vem de sua infância na fazenda da família no interior do Rio de Janeiro, onde brincava bastante embaixo das árvores e, ainda novinha, já desossava frango e testava diversas receitas.

Laura, 64 anos, São Paulo (SP)

De família espanhola, aprendeu com o pai a fazer os principais pratos do país europeu. Sempre muito competitiva, ganhou duas vezes o concurso “Diva do Ipiranga” e detesta rotina. Para ela, cozinha é sinônimo de amor e diversão, e por isso não pensou duas vezes antes de encarar os desafios da atração.

Maria Elena, 70 anos,Santa Anastácia (SP)

Começou a cozinhar aos 10 anos para ajudar a mãe doente a alimentar os oito irmãos. Se casou cedo e viveu em função do marido e dos filhos. Viúva e carinhosamente chamada de vó Nena, adora agradar os seis netos e faz uma versão especial de seu famoso parmegiana para cada um.

Maria Luiza, 63 anos,Araguari (MG)

Publicitária aposentada, trabalhou em algumas das revistas mais renomadas do Brasil, mas nunca parou de mostrar seu talento diante das panelas. Este amor remete à sua infância no interior de Minas Gerais. Um dos seus pontos fortes é a cozinha árabe, conhecimento que adquiriu em seu casamento.

Marivoni, 65 anos, Cascavel (PR)

Bancária aposentada, é tão competitiva que adora um jogo de cartas valendo dinheiro. Descendente de italianos, afirma que o tempero de família vai ser o seu trunfo para se dar bem no jogo.

Nadja, 62 anos, Maceió (AL)

Muito animada, gosta de cantar enquanto encara as panelas e dá preferência para comidas simples, com muito sabor. Na sua visão, cozinhar é um ato de amor. Muito esforçada, é licenciada em Química e começou o curso de Direito com 52 anos só para aprender sobre leis, seus direitos e deveres.

Ney, 60 anos, Belém (PA)

Tem um espírito inquieto. Já estudou Educação Física, foi radialista, apresentador e, ultimamente, considera-se um homem em desconstrução. Orgulhoso de sua terra, gosta de cozinhar com elementos da culinária amazônica e paraense e não tem dúvidas de que toda sua bagagem vai guiá-lo.

Paulo, 68 anos, São Paulo (SP)

Aos 68 anos, considera-se pronto para mais um desafio e garante que não tem medo de cozinhar em rede nacional. Já morou na Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e em várias cidades do Brasil, trazendo uma boa bagagem gastronômica na mala.

Pietro, 70 anos, Itália

Nascido na Itália, chega decidido a entrar no MasterChef+ para representar essa cozinha que agrada multidões ao redor do mundo todo. Mas, engana-se quem acha que só de massa vive o cozinheiro. Viajado e estudioso, se aposentou após a pandemia e foi conhecer a gastronomia de outros países.

Roberto, 64 anos, São Paulo (SP)

Adora viajar e desfrutar de todos os sabores da gastronomia internacional. De família italiana, coleciona livros de culinária e se aventura no fogão desde a adolescência. Depois de visitar diversos países, hoje se arrisca em escrever suas próprias receitas.

Sérgio, 61 anos, São Paulo (SP)

Só depois de construir uma carreira bem-sucedida resolveu se dedicar à culinária, quando já tinha seus 40 anos. Casado com um confeiteiro de mão cheia e descendente de italianos, garante que sua construção de sabores somada à sua intuição é o passaporte perfeito para chegar à final.

MASTERCHEF+ 2022: CONFIRA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS

