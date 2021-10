MasterChef 2021 ao vivo hoje, dia 26/10: onde assistir, horário e receita

00:05 | Out. 26, 2021

O décimo sétimo episódio do MasterChef Brasil 2021 vai ao ar hoje, terça-feira, dia 26 de outubro (26/10). Desta vez, a competição entra em uma nova fase. No último episódio, Ana, Daphne, Eduardo, Heitor, Helena, Isabella, Kelyn, Luiz, Raquel e Tiago conquistaram uma vaga para o top 10 da oitava temporada, devido a isto, as provas serão mais acirradas e complexas.

MasterChef 2021: onde assistir ao vivo e horário

O MasterChef Brasil passa em rede aberta de TV, no canal da Band, às terças, às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Além disso, também tem transmissão simultânea ao vivo e online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

O programa ainda é exibido às sextas-feiras, a partir das 19h40min, no canal pago Discovery Home & Health - para assistir à transmissão do serviço de televisão por assinatura, é necessário ter um plano de TV a cabo das operadoras compatíveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já grátis e online, é possível assistir no YouTube oficial do MasterChef Brasil. Lá, os episódios são publicados no dia seguinte à transmissão da Band.

MasterChef 2021: como vai ser o episódio de hoje, dia 19/10?

No primeiro desafio da noite os participantes terão de harmonizar um prato com chá, que poderá ser vermelho, verde, preto, branco ou chai latte. A competição será em formato de duelo, e os participantes poderão escolher quem preferem enfrentar, o que faz com que alguns acabem se descontrolando por serem considerados fracos pelos adversários.

Além da missão de agradar aos chefs, os cozinheiros terão de agradar ao paladar do renomado cantor brasileiro Ronnie Von, que dará algumas dicas para que todos tenham um bom desempenho. Quem fizer a melhor combinação sobe ao mezanino, enquanto o pior segue automaticamente para a berlinda.

Sobre o assunto Melhor receita de tímpano do MasterChef Brasil 2021; como fazer a comida

Faustão na Band será em horário nobre, terá as bailarinas e mais novidades

Masterchef Brasil 2021: Helena e Tiago voltam ao programa; veja receitas

Na prova eliminatória, os competidores serão desafiados a cozinhar com um ingrediente simples, mas que exige atenção e uma boa técnica: o ovo. Durante os duelos, será preciso reproduzir com fidelidade as versões apresentadas pelos chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça – ovo mollet empanado, shakshuka e ovo poché.

Os autores dos melhores pratos de cada round seguem na competição, enquanto os piores serão avaliados pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça voltam a decidir e anunciar o eliminado da noite.

MasterChef 2021: quem foi o eliminado do 16º episódio?

O ator e professor Márcio, de 52 anos, foi o 16° eliminado da oitava temporada do MasterChef Brasil. Márcio, ao entregar uma sobremesa com gosto muito forte de álcool, acabou sendo eliminado do reality.

MasterChef 2021: quais participantes continuam?

Ana Paula, 30 anos, Rio Grande do Sul

Já foi modelo e fonoaudióloga. Natural de David Canabarro, mora em Passo Fundo.

André, 32 anos, São Paulo

O empresário trabalhou no mercado financeiro, e hoje tem uma startup.

Daphne, 19 anos, São Paulo

Em 2015, participou do Masterchef Júnior. Agora, a skatista retorna ao programa "para adultos", com competidores mais velhos.

Eduardo, 19 anos, São Paulo

Foi quarto lugar do Masterchef Júnior, e agora pretende ser campeão do programa.

Heitor, 30 anos, São Paulo

Ganhador do sexto episódio do Masterchef Brasil 2020, o anaista de sistemas nasceu em Campinas.

Isabella, 25 anos, Santa Catarina

A atriz tem quase um milhão de seguidores no Instagram e uma marca de roupas.

Kelyn, 28 anos, Mato Grosso

Estudante de Nutrição, tem um perfil sobre alimentação saudável e pretende chegar "ao menos ao top 5" do programa.

Luiz, 31 anos, Rio de Janeiro

É analista financeiro, mas tem a intenção de se dedicar somente à cozinha, usando o dinheiro do prêmio para estudar na área.

Raquel, 35 anos, Bahia

Com conhecimento de alta gastronomia, frequentando restaurantes premiados, a analista financeira quer "apresentar um repertório culinário diferenciado" no programa.

Sobre o assunto Morre Cecília Ramos, participante do MasterChef Brasil 2020, vítima de Covid-19

MasterChef: quem é Helena Rizzo, jurada que substitui Paola Carosella

Tags