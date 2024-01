Confira 7 regras básicas para universidades mais amigáveis às mães

Dica 6

Não sobrecarregue as mulheres

Medidas de equidade de gênero precisam ser bem planejadas para evitar a sobrecarga das mulheres. Crédito: Tenor

“Mesmo que não seja uma questão específica das mães, sentimos a necessidade de apelar às instituições de investigação para evitarem sobrecarregar as mulheres com trabalho administrativo”, destacam as autoras.

Algumas políticas de equidade de gênero penalizam as mulheres em vez de as ajudar. “Por exemplo, é uma exigência comum que as mulheres representem pelo menos 50% dos membros das comissões de contratação, dissertação e tese. Em áreas onde as mulheres estão subrepresentadas, como acontece em muitas áreas Stem "Sigla em inglês para "Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática".

" , esta prática aumenta as horas de trabalho não remunerado e não reconhecido com que as mulheres devem contribuir. Assim, as instituições devem implementar regulamentos para garantir que a quantidade de trabalho administrativo seja equitativa, independentemente do gênero.”



Leia mais Quem são elas no Nobel?