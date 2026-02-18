O que tem no BBB 26 hoje (18/02)? Confira a agenda do dia

O que tem no BBB 26 hoje (18/02)? Confira a agenda do diaApós a eliminação no 5º Paredão do BBB 26, casa reage e Jonas segue como Líder; confira as dinâmicas desta quarta
Resumo
Paredão teve Samira e Solange Couto, que permaneceram na casa.
Madrugada foi marcada por choro, agradecimentos e selinho de despedida.
Jonas Sulzbach continua como Líder da semana.
Veja a agenda desta quarta-feira, 18, com Raio-X e Queridômetro e programa ao vivo
A noite de terça-feira, 17, foi de despedida na casa mais vigiada do Brasil. Marcelo se tornou o quinto eliminado do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) ao enfrentar o Paredão contra Samira e Solange Couto.
Indicado pelo Líder Jonas Sulzbach, o médico deixou o reality com 68,56% da média dos votos para sair.
Samira recebeu 16,25%, enquanto Solange Couto somou 15,19% da média dos votos.
A saída do participante provocou forte comoção entre os brothers e sisters, que passaram a madrugada entre lágrimas, abraços e declarações.
Leia mais
A seguir, saiba os últimos acontecimentos do BBB 26, agenda nesta quarta, 18, e como foi a eliminação.
Agenda da semana no BBB 26: quarta-feira (18/02)
Nesta quarta, 18, os participantes encaram o Raio-X, dinâmica que funciona como um diário de confinamento. No momento individual, os brothers e sisters expressam sentimentos e enviam recados ao público e às famílias.
O Queridômetro também movimenta a casa, permitindo que os confinados avaliem uns aos outros por meio de emojis positivos e negativos. A ferramenta costuma influenciar o clima do jogo e as estratégias da semana.
À noite, o programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt vai ao ar. O público acompanha os principais acontecimentos do dia e possíveis novidades, como a dinâmica da Máquina do Poder anunciada recentemente.
Entenda como vai funcionar a dinâmica da #MáquinaDoPoder. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/mhqzXfHwCA— Big Brother Brasil (@bbb) February 18, 2026
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
BBB 26: como os participantes reagiram à eliminação?
A reação à eliminação foi imediata. Samira chorou ao se despedir de Marcelo, com quem trocou um abraço apertado. A atendente de bar não conteve a emoção após superar o Paredão.
Veja a reação da casa à saída de Marcelo. #BBB2026 #RedeBBB pic.twitter.com/ONrWpughlA— Big Brother Brasil (@bbb) February 18, 2026
Babu Santana também se emocionou. Logo após o anúncio, o ator foi ao encontro de Solange Couto, e os dois deram um longo abraço.
Em meio às despedidas, Marcelo protagonizou um último selinho com Breno antes de deixar a sala e caminhar até a saída do confinamento.
Maxiane também chorou bastante e lamentou não ter se desculpado com o médico. “Eu não pedi desculpas a ele direito”, afirmou, sendo consolada por Marciele, que disse que ela não teve culpa pela eliminação.
Leia mais
BBB 26: resumo da madrugada desta quarta, 18
Veja tudo o que aconteceu na madrugada do BBB 26
- Marcelo saiu com 68,56% dos votos e a casa perdeu o sono.
- Ana Paula chamou sister de “traidora” e discutiu com Maxiane.
- Jornalista tentou firmar “segredo” com o Líder Jonas Sulzbach.
- Juliano Floss chorou sozinho no gramado após a eliminação.
- Babu Santana traçou novo plano e colocou Maxiane como possível alvo.
- Jonas usou a Central do Líder para despertar a casa e despistar os brothers.
Como assistir ao BBB 26 ao vivo
O BBB 26 vai ao ar de segunda a sábado, após a novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, o programa é exibido depois do Fantástico, por volta das 23 horas.
Devido a programação de Carnaval, o reality será transmitido mais cedo. Na segunda e terça, irá ao ar às 21h10. No domingo, foi transmitido antes do Fantástico, às 19h50, enquanto foi exibido às 22h10 e às 21h55 na sexta e no sábado.
O reality também pode ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay, desde que o usuário tenha uma conta ativa. A opção “Agora na TV” está disponível em Smart TVs, celulares, computadores e outros dispositivos. As votações e dinâmicas com participação do público também acontecem pela plataforma.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente