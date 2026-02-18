O que tem no BBB 26 hoje (18/02)? Confira a agenda do dia

Um dia após a eliminação de Marcelo, o BBB 26 retoma a rotina nesta quarta-feira, 18, sob liderança de Jonas Sulzbach e com novas dinâmicas na agenda. / Crédito: Reprodução/Gshow

Resumo Marcelo foi o quinto eliminado do BBB 26 com 68,56% da média dos votos.



Paredão teve Samira e Solange Couto, que permaneceram na casa.



Madrugada foi marcada por choro, agradecimentos e selinho de despedida.



Jonas Sulzbach continua como Líder da semana.



Veja a agenda desta quarta-feira, 18, com Raio-X e Queridômetro e programa ao vivo A noite de terça-feira, 17, foi de despedida na casa mais vigiada do Brasil. Marcelo se tornou o quinto eliminado do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) ao enfrentar o Paredão contra Samira e Solange Couto.

Indicado pelo Líder Jonas Sulzbach, o médico deixou o reality com 68,56% da média dos votos para sair.

Samira recebeu 16,25%, enquanto Solange Couto somou 15,19% da média dos votos.

Agenda da semana no BBB 26: quarta-feira (18/02) Nesta quarta, 18, os participantes encaram o Raio-X, dinâmica que funciona como um diário de confinamento. No momento individual, os brothers e sisters expressam sentimentos e enviam recados ao público e às famílias. O Queridômetro também movimenta a casa, permitindo que os confinados avaliem uns aos outros por meio de emojis positivos e negativos. A ferramenta costuma influenciar o clima do jogo e as estratégias da semana. À noite, o programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt vai ao ar. O público acompanha os principais acontecimentos do dia e possíveis novidades, como a dinâmica da Máquina do Poder anunciada recentemente.