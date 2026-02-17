O que tem no BBB 26 hoje (17/02)? Confira a agenda do dia

BBB 26: veja qual será a agenda desta terça-feira, 17 / Crédito: Reprodução / Globo

Com a desclassificação do participante Edilson Capetinha no sábado, 14, e a definição do paredão no domingo, 15, o Big Brother Brasil 26 (BBB 26) se prepara para mais uma eliminação oficial nesta terça-feira, 17. Na internet, os usuários que acompanham o programa brincaram que ele está na “semana turbo”, quando acontecem duas eliminações semanais para chegar na final a tempo.

Quem está na berlinda desta vez são os participantes Marcelo, Samira e Solange Couto. A dinâmica da semana sofreu alterações após Alberto Cowboy, Breno e Solange não chegarem a um consenso de quem indicar, levando os três a serem emparedados. O líder da semana, Jonas Sulzbach, indicou Marcelo. O anjo Gabriela imunizou Chaiany. Na votação da casa, Jordana foi a mais votada e Samira a segunda mais votada. No final, Jordana e Breno se salvaram na prova Bate e Volta realizada logo após a votação de domingo. A seguir, saiba a agenda do BBB 26 nesta terça, 17, e como será a eliminação.

Agenda da semana no BBB 26: terça-feira (17/02) Na terça-feira, o público acompanha os principais acontecimentos do dia e o resultado do paredão, decidido por voto do público para escolher quem deve sair. O programa começa após a novela "Três Graças" às 21h10min. Segundo resultado parcial da enquete Uol, com mais de 209 mil votos, Marcelo aparece como favorito para deixar o programa, com 49,41% dos votos. Solange Couto soma 30,1% e Samira tem 20,5%.