O que tem no BBB 26 hoje (17/02)? Confira a agenda do dia

O que tem no BBB 26 hoje (17/02)? Confira a agenda do diaHoje é dia de eliminação, com mais um participante deixando a disputa por votação do público; veja a agenda do BBB nesta terça (17/02)
Com a desclassificação do participante Edilson Capetinha no sábado, 14, e a definição do paredão no domingo, 15, o Big Brother Brasil 26 (BBB 26) se prepara para mais uma eliminação oficial nesta terça-feira, 17.
Na internet, os usuários que acompanham o programa brincaram que ele está na “semana turbo”, quando acontecem duas eliminações semanais para chegar na final a tempo.
Quem está na berlinda desta vez são os participantes Marcelo, Samira e Solange Couto. A dinâmica da semana sofreu alterações após Alberto Cowboy, Breno e Solange não chegarem a um consenso de quem indicar, levando os três a serem emparedados.
O líder da semana, Jonas Sulzbach, indicou Marcelo. O anjo Gabriela imunizou Chaiany. Na votação da casa, Jordana foi a mais votada e Samira a segunda mais votada. No final, Jordana e Breno se salvaram na prova Bate e Volta realizada logo após a votação de domingo.
A seguir, saiba a agenda do BBB 26 nesta terça, 17, e como será a eliminação.
Agenda da semana no BBB 26: terça-feira (17/02)
Na terça-feira, o público acompanha os principais acontecimentos do dia e o resultado do paredão, decidido por voto do público para escolher quem deve sair. O programa começa após a novela “Três Graças” às 21h10min.
Segundo resultado parcial da enquete Uol, com mais de 209 mil votos, Marcelo aparece como favorito para deixar o programa, com 49,41% dos votos. Solange Couto soma 30,1% e Samira tem 20,5%.
BBB 26: como foi formado o 5º paredão?
A formação do paredão ocorreu de forma atípica por causa da transmissão do Carnaval.
A votação foi realizada mais cedo e exibida inicialmente apenas no pay-per-view, sem áudio do apresentador Tadeu Schmidt dentro da casa, o que gerou reclamações nas redes sociais.
Saiba como foi a escolha dos emparedados:
- Solange Couto, Breno e Alberto Cowboy iniciaram a formação já no risco por causa do Bloco do Paredão.
- Milena estava imune, e Alberto Cowboy perdeu o direito de votar.
- Anjo da semana, Gabriela, protegeu Chaiany.
- Em seguida, o líder Jonas indicou Marcelo, justificando que já havia sido chamado de falso pelo brother e que também já tinha sido votado por ele anteriormente.
- No confessionário, Jordana foi a mais votada pela casa, seguida por Samira.
- Com isso, os emparedados disputaram a prova Bate e Volta, que salvou dois participantes e confirmou o trio final: Marcelo, Samira e Solange Couto.
A transmissão na TV aberta foi dedicada principalmente à prova Bate e Volta, patrocinada por uma marca de beleza, e a dinâmica estendida irritou parte do público.
BBB 26: como foi o Sincerão?
BBB 26 não teve Sincerão nesta segunda-feira, 16, devido à mudança na programação de Carnaval. O programa exibiu apenas um resumo das discussões entre Chaiany, Milena e Jordana, além de um compilado das tretas e expulsões da semana.
No último bloco, Tadeu Schmidt chamou os emparedados para dizerem quem acreditam que será eliminado, mas a tradicional dinâmica de confronto direto não aconteceu.
BBB 26: como acompanhar tudo no Globoplay
Os fãs que desejam acompanhar cada detalhe do BBB 26 podem acessar o Globoplay, que oferece transmissão ao vivo 24 horas por dia. A plataforma conta com 12 câmeras simultâneas, incluindo o mosaico e a câmera exclusiva do Líder.
Assinantes do plano Padrão têm acesso ao Click BBB, enquanto usuários Premium podem conferir conteúdos extras, como o Big Show, Mesacast BBB e o BBB Ao Vivo.
Para não assinantes, o Globoplay disponibiliza a íntegra dos programas exibidos na TV Globo, além de trechos, lives e atrações especiais.
BBB 26: o que tem após a eliminação?
Após o anúncio do eliminado, o participante deixa oficialmente o confinamento e segue para o Bate-Papo BBB.
O programa, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, vai ao ar no gshow e no Globoplay, trazendo entrevistas, análises do jogo e a revisão de momentos marcantes da trajetória do eliminado.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
Participantes do Camarote
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4