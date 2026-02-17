BBB 26: veja quem foi eliminado hoje (17/02) e as porcentagens

Marcelo, Samira e Solange Couto completam a berlinda da semana. Veja quem foi eliminado e porcentagens / Crédito: Reprodução/Gshow

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) teve mais uma noite decisiva nesta terça-feira, marcada por tensão e reviravoltas no jogo. Com o resultado da votação, Marcelo deixou a disputa após enfrentar o Paredão contra Samira e Solange Couto, em uma berlinda que reuniu embates diretos e articulações estratégicas.

A saída aconteceu depois de uma semana agitada, com duas expulsões de participantes, alianças sendo testadas, conflitos ganhando força e discursos que repercutiram entre os participantes e fora do confinamento.

Veja como foi formada a berlinda, os desdobramentos da votação e os percentuais que definiram a eliminação da noite.

Quem saiu do BBB 26 hoje (17/02)? Marcelo foi o eliminado da semana no BBB 26. A disputa pela permanência mobilizou o público e manteve a expectativa até o anúncio oficial, feito ao vivo.

Dentro da casa, o clima era de incerteza, enquanto nas redes sociais as torcidas analisavam cada movimento dos emparedados e projetavam diferentes cenários para o resultado.

A votação aconteceu pelo Gshow desde a formação da berlinda no domingo, 15. Confira como ficou a divisão dos votos do público: Marcelo: 68,56%



Samira: 16,25%



Solange Couto: 15,19%