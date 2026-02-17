BBB 26: veja quem foi eliminado hoje (17/02) e as porcentagens

BBB 26: veja quem foi eliminado hoje (17/02) e as porcentagensParedão marcado por nova dinâmica, embates diretos e tensão após o Sincerão definiu a saída de Sarah na noite desta terça-feira, 10
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) teve mais uma noite decisiva nesta terça-feira, marcada por tensão e reviravoltas no jogo.
Com o resultado da votação, Marcelo deixou a disputa após enfrentar o Paredão contra Samira e Solange Couto, em uma berlinda que reuniu embates diretos e articulações estratégicas.
A saída aconteceu depois de uma semana agitada, com duas expulsões de participantes, alianças sendo testadas, conflitos ganhando força e discursos que repercutiram entre os participantes e fora do confinamento.
Veja como foi formada a berlinda, os desdobramentos da votação e os percentuais que definiram a eliminação da noite.
Quem saiu do BBB 26 hoje (17/02)?
Marcelo foi o eliminado da semana no BBB 26. A disputa pela permanência mobilizou o público e manteve a expectativa até o anúncio oficial, feito ao vivo.
Dentro da casa, o clima era de incerteza, enquanto nas redes sociais as torcidas analisavam cada movimento dos emparedados e projetavam diferentes cenários para o resultado.
Porcentagens do 4º Paredão do BBB 26
A votação aconteceu pelo Gshow desde a formação da berlinda no domingo, 15. Confira como ficou a divisão dos votos do público:
- Marcelo: 68,56%
- Samira: 16,25%
- Solange Couto: 15,19%
Como foi a formação do 5º Paredão
Na sexta-feira, 13, os brothers participaram da dinâmica do Bloco do Paredão. O Líder Jonas Sulzbach realizou um sorteio que definiu a ordem de escolha de acessórios carnavalescos, cada um com uma consequência específica.
Foram sorteados Samira, Leandro Boneco, Babu Santana, Juliano Floss, Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto.
Samira, ao escolher a máscara Duas Caras, foi ao Confessionário e colocou Ana Paula Renault no VIP, enquanto Edilson — posteriormente expulso— foi para a Xepa.
Leandro, que pegou a cartola, ganhou o poder de vetar o voto de um participante e escolheu Alberto Cowboy. Já Babu Santana e Juliano Floss, ao ficarem com as máscaras verde e de madeira, decidiram imunizar Milena em consenso.
Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto, por sua vez, precisavam indicar alguém ao Paredão em comum acordo. Como não chegaram a um nome, os três acabaram automaticamente emparedados.
Prova Bate e Volta define a berlinda
Participaram da Prova Bate e Volta Alberto Cowboy, Breno, Jordana, Samira e Solange Couto. Ao final da disputa, Jordana, Alberto Cowboy e Breno conseguiram escapar.
Com isso, o 5º Paredão do BBB 26 foi oficialmente formado por Marcelo, Samira e Solange Couto.
Como assistir ao BBB 26 ao vivo?
O Big Brother Brasil 26 vai ao ar na TV Globo:
- De segunda a sábado, após a novela Três Graças, por volta das 22h25min
- Aos domingos, depois do Fantástico, às 23h
O reality também pode ser acompanhado pelo Globoplay, com acesso gratuito ao sinal ao vivo da TV aberta. Já as câmeras 24 horas estão disponíveis apenas para assinantes da plataforma.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12