BBB 26 é exibido mais cedo neste domingo de Carnaval

Veja a programação desta segunda-feira, 16, do BBB 26 / Crédito: Reprodução/Gshow

Nesta domingo de Carnaval, 15, a transmissão do Big Brother Brasil 26 foi antecipada em relação ao horário habitual, para se adequar à programação especial do feriado e à transmissão dos desfiles das escolas de samba. Tradicionalmente exibido após o Fantástico, o reality começa hoje às 19h50. A mudança atendeu à necessidade de reorganizar a grade da emissora durante o Carnaval, período em que a TV dedica espaço aos desfiles e outras atrações festivas.

Segundo a programação divulgada pela Globo, a antecipação faz parte de um cronograma especial para toda a semana de folia: Sexta (13): às 22h10;

Sábado (14): às 21h55;

Domingo (15): às 19h50;

Segunda (16) e Terça (17): às 21h10. A alteração implica também em mudanças nas dinâmicas internas do jogo — como a formação do paredão e suas provas, que serão exibidas mais cedo para acomodar o novo horário de exibição.