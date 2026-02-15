BBB 26 é exibido mais cedo neste domingo de Carnaval

BBB 26 é exibido mais cedo neste domingo de CarnavalA mudança atendeu à necessidade de reorganizar a grade da emissora durante o Carnaval, período em que a TV dedica espaço aos desfiles e outras atrações festivas
Nesta domingo de Carnaval, 15, a transmissão do Big Brother Brasil 26 foi antecipada em relação ao horário habitual, para se adequar à programação especial do feriado e à transmissão dos desfiles das escolas de samba.
Tradicionalmente exibido após o Fantástico, o reality começa hoje às 19h50. A mudança atendeu à necessidade de reorganizar a grade da emissora durante o Carnaval, período em que a TV dedica espaço aos desfiles e outras atrações festivas.
Segundo a programação divulgada pela Globo, a antecipação faz parte de um cronograma especial para toda a semana de folia:
- Sexta (13): às 22h10;
- Sábado (14): às 21h55;
- Domingo (15): às 19h50;
- Segunda (16) e Terça (17): às 21h10.
A alteração implica também em mudanças nas dinâmicas internas do jogo — como a formação do paredão e suas provas, que serão exibidas mais cedo para acomodar o novo horário de exibição.
Com isso, os fãs da temporada já se organizam para acompanhar as disputas e votações logo no início da noite, em vez de mais tarde, como costuma acontecer fora do período de Carnaval.
Se quiser, posso incluir no texto também quanto tempo antes o BBB começa comparado ao horário normal ou como isso pode impactar a cobertura nas redes sociais e audiência.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente